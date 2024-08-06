奧運籃球／法國內鬨？佛尼爾批進攻思維太落後 主帥強硬反擊

巴黎奧運地主法國男籃為了留下獎牌，籌組了以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和戈貝爾（Rudy Gobert）雙塔為首的陣容，不過從熱身賽的連敗開始，法國隊在小組賽更差點被日本男籃爆冷，最後一戰也被德國狠狠教訓，後續8強前景也充滿疑問。

法國隊攻守混亂的情況也讓陣中老將佛尼爾（Evan Fournier）忍不住砲轟主帥柯萊特（Vincent Collet）戰術思維太落後，脫離時代潮流。

「這幾場比賽下來，我認為我們想要呈現的比賽方式是錯誤的，我們也為此付出了代價。如今，最好的防守就是進攻，這已經不是上個世紀1990或2000年左右的比賽了，那個時候你可以半場防守，而現在，進攻是不可或缺的。」佛尼爾說。

佛尼爾也以法國輸給德國一戰為例，「球場攻守兩端的平衡，還有轉換就是關鍵，特別是當你面對像德國這樣攻守轉換強大的球隊時。」

法國3場小組賽場均僅得81分，在所有8強球隊中僅高過巴西的80.3分和希臘單核掛帥的77.7分，就連提前淘汰的日本、南蘇丹和西班牙的火力都更兇猛。

法國主帥柯萊特反擊佛尼爾的批評。 美聯社

針對核心大將的不滿，柯萊特也有所反擊。「佛尼爾的言論令人感到遺憾且不可接受，他必須對此負責。我不會再做進一步的評論，但我認為整支球隊都會繼續支持並執行原本的比賽計畫。」

法國將在8強賽面對擁有10名NBA球員的強權加拿大，後者場均89分排名第4，陣中單打好手雲集，勢必對法國的防守體系造成巨大壓力。

更重要的是，大賽前卻傳出將帥不同調的內部風暴，恐怕也將形成負面效應。