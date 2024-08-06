快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／怒批安比德表現差勁 巴克利：要對自己感到尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）代表美國男籃出征巴黎奧運，但表現不理想受外界批評。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也落井下石，直言安比德該為自己感到尷尬。

巴克利近日上76人球星喬治（Paul George）節目，談到安比德在美國隊的表現，「我希望這次奧運能給安比德敲響警鐘，表現不好時，要意識到必須保持好狀態，我認為這是他總是受傷的原因，我不覺得他的體能狀態足夠好。」

安比德奧運前2戰平均9.4分2.5籃板；巴克利曾在1992和1996年奪下奧運金牌，他強調，「安比德要對自己的表現感到尷尬。」

喬治曾在2016年摘下奧運金牌，他透露最近有和安比德溝通，兩人達成共識，「當你為美國隊效力時狀況會不一樣，他正在經歷轉變，場上有這麼多天賦，2016年我參賽時心態是全場盯防，給對手施加壓力。」

「我在NBA不能這樣做，不過在美國隊有精力做這些，這就是我和他的談話內容，找一種方式投入比賽，挑戰與NBA不同的打球方式」喬治說。

巴克利同意喬治說法，並分享自己的經驗，「我有幸参加2次奧運，他們不會輕易把球給你，無論你多棒。所以要找到幫球隊贏球的方法，我的作法是防守，這不是我的強項；我要抓很多籃板，這是我愛做的事。當球到手上時，就要做好準備。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊6日賽程 陳念琴4強戰亞運金牌 桌球男團與日本爭4強門票
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 Joel Embiid Paul George 巴克利 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／怒批安比德表現差勁 巴克利：要對自己感到尷尬

76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）代表美國男籃出征巴黎奧運，但表現不理想受外界批評。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也落井下石，直言安比德該為自己感到尷尬。 巴克利近日

奧運籃球／「法國還沒準備好」詹皇談8強隊伍 德國加拿大成奪冠假想敵

美國隊奧運以全勝之姿順利進入8強，下一戰將對上巴西。在受訪時詹姆斯（LeBron James）就談到了自己對於當前8強球隊的不同看法。 根據《華盛頓郵報》記者葛里佛（Ben Golliver）報

奧運籃球／哈勒戴8強賽回歸戰巴西 柯爾：讓他多幾天休息

因腳踝受傷缺席小組賽最後一場對波多黎各的美國隊鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday），看起來傷勢已無大礙；根據總教練柯爾（Steve Kerr）透露，哈勒戴將會在8強賽對巴西的比賽回歸。 「如果

奧運籃球／杜蘭特狀況火燙但8強仍坐板凳 柯爾：沒打算讓他先發

美國隊在巴黎奧運以全勝之姿進入8強賽，杜蘭特（Kevin Durant）也因為優秀表現和無解進攻被稱為「最強大腿」。不過總教練柯爾（Steve Kerr）在8強賽前的訪問中，表示並沒有打算將杜蘭特擺上

奧運籃球／遭球迷狂噓回「我聽不見」手勢 安比德：愛與尊重

安比德（Joel Embiid）因拒絕法國男籃邀請，加入美國男籃，遭巴黎奧運當地球迷噓聲伺候，不過安比德卻樂在其中。 美國與塞爾維亞和波多黎各交手時，每當安比德接到球，都會受到觀眾們噓聲和嘲笑，

NBA／「以女兒為榮的老爸」 布萊恩與女兒雕像湖人主場揭幕

洛杉磯湖人主場2日揭幕一座已故球星布萊恩與女兒的雕像，用GirlDad稱呼布萊恩，紀念他生前對女性投入運動的支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。