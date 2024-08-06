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奧運籃球／怒批安比德表現差勁 巴克利：要對自己感到尷尬
76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）代表美國男籃出征巴黎奧運，但表現不理想受外界批評。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也落井下石，直言安比德該為自己感到尷尬。
巴克利近日上76人球星喬治（Paul George）節目，談到安比德在美國隊的表現，「我希望這次奧運能給安比德敲響警鐘，表現不好時，要意識到必須保持好狀態，我認為這是他總是受傷的原因，我不覺得他的體能狀態足夠好。」
安比德奧運前2戰平均9.4分2.5籃板；巴克利曾在1992和1996年奪下奧運金牌，他強調，「安比德要對自己的表現感到尷尬。」
喬治曾在2016年摘下奧運金牌，他透露最近有和安比德溝通，兩人達成共識，「當你為美國隊效力時狀況會不一樣，他正在經歷轉變，場上有這麼多天賦，2016年我參賽時心態是全場盯防，給對手施加壓力。」
「我在NBA不能這樣做，不過在美國隊有精力做這些，這就是我和他的談話內容，找一種方式投入比賽，挑戰與NBA不同的打球方式」喬治說。
巴克利同意喬治說法，並分享自己的經驗，「我有幸参加2次奧運，他們不會輕易把球給你，無論你多棒。所以要找到幫球隊贏球的方法，我的作法是防守，這不是我的強項；我要抓很多籃板，這是我愛做的事。當球到手上時，就要做好準備。」
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