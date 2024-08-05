奧運籃球／「法國還沒準備好」詹皇談8強隊伍 德國加拿大成奪冠假想敵

美國隊奧運以全勝之姿順利進入8強，下一戰將對上巴西。在受訪時詹姆斯（LeBron James）就談到了自己對於當前8強球隊的不同看法。

根據《華盛頓郵報》記者葛里佛（Ben Golliver）報導，詹姆斯受訪時表示，對於法國小組賽以71：85敗給德國的比賽印象並不深刻，他認為德國實力強大，法國還沒有做好準備面對，「我對法國上一場比賽的印象並不深刻，我認為他們在場上還沒做好面對德國選手出色身體素質的準備，不過他們還是有打出一些好球。」

而包括德國在內，詹姆斯也認為加拿大是美國奪金路上的一大勁敵，不過因為8強分組的原因，這兩隊要先廝殺一番，暫時還不會與美國隊相遇，美國需要進入金牌戰才有機會遇到這兩支隊伍。若8強贏過巴西，美國將在4強遇上擊塞爾維亞與澳洲之間的勝方，爭取挺進金牌戰，挑戰奧運5連霸。