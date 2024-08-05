奧運籃球／哈勒戴8強賽回歸戰巴西 柯爾：讓他多幾天休息
因腳踝受傷缺席小組賽最後一場對波多黎各的美國隊鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday），看起來傷勢已無大礙；根據總教練柯爾（Steve Kerr）透露，哈勒戴將會在8強賽對巴西的比賽回歸。
「如果那是一場攸關獎牌的爭奪戰，他就會帶傷上場，」柯爾解釋讓哈勒戴休兵的原因，「但這不過是一場小組賽，且已經不影響晉級。所以最好的做法就是讓他多休息幾天。」
哈勒戴出賽兩場，場均得到10分3籃板2助攻，特別是招牌的防守威脅，每場可以送出1次抄截、0.5次阻攻。
從熱身賽到小組賽，美國隊還沒有一場比賽是12人都上場，杜蘭特（Kevin Durant）缺席熱身賽，首戰泰托姆（Jayson Tatum）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）坐足板凳，之後對南蘇丹則是輪到安比德（Joel Embiid）未上場。
美國隊若能擊敗巴西，四強賽將會對上塞爾維亞與澳洲的勝隊；至於另一邊，地主法國將遭遇加拿大，德國則是要遇到希臘。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言