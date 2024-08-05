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奧運籃球／哈勒戴8強賽回歸戰巴西 柯爾：讓他多幾天休息

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴8強賽將回歸。 歐新社
哈勒戴8強賽將回歸。 歐新社

因腳踝受傷缺席小組賽最後一場對波多黎各的美國隊鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday），看起來傷勢已無大礙；根據總教練柯爾（Steve Kerr）透露，哈勒戴將會在8強賽對巴西的比賽回歸。

「如果那是一場攸關獎牌的爭奪戰，他就會帶傷上場，」柯爾解釋讓哈勒戴休兵的原因，「但這不過是一場小組賽，且已經不影響晉級。所以最好的做法就是讓他多休息幾天。」

哈勒戴出賽兩場，場均得到10分3籃板2助攻，特別是招牌的防守威脅，每場可以送出1次抄截、0.5次阻攻。

從熱身賽到小組賽，美國隊還沒有一場比賽是12人都上場，杜蘭特（Kevin Durant）缺席熱身賽，首戰泰托姆（Jayson Tatum）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）坐足板凳，之後對南蘇丹則是輪到安比德（Joel Embiid）未上場。

美國隊若能擊敗巴西，四強賽將會對上塞爾維亞與澳洲的勝隊；至於另一邊，地主法國將遭遇加拿大，德國則是要遇到希臘。

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