奧運籃球／遭球迷狂噓回「我聽不見」手勢 安比德：愛與尊重

安比德（Joel Embiid）因拒絕法國男籃邀請，加入美國男籃，遭巴黎奧運當地球迷噓聲伺候，不過安比德卻樂在其中。

美國與塞爾維亞和波多黎各交手時，每當安比德接到球，都會受到觀眾們噓聲和嘲笑，安比德則對觀眾比出「我聽不見」手勢回應。對於球迷反應，安比德表示，「我很喜歡，很多人認為這是仇恨，但我看作愛與尊重。如果我不是一名出色球員，不會受到這種待遇。」

Joel Embiid jokingly gestures to the fans to make more noise as they boo him when he steps on the court 😂



🎥: @Mth_Adrienpic.twitter.com/sjWtAPjQPQ — The Sporting News (@sportingnews) 2024年7月31日

安比德提到在塞爾蒂克和尼克隊主場環境更糟糕，他也談到所屬球隊76人的球迷，「費城球迷對自家球員噓聲比對手還多，有時我們感覺球迷更討厭我們，而不是對手。就像我說的，這一切都是愛，因為他們希望能推動你，希望你打得更好。就像這裡的觀眾，我很享受這種反應。」

美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）也談到安比德的處境，「我覺得只能笑一笑，你知道安比德很擅長輕鬆看待這件事，他的隊友也支持他。」