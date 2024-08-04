NBA／「以女兒為榮的老爸」 布萊恩與女兒雕像湖人主場揭幕

洛杉磯湖人主場2日揭幕一座已故球星布萊恩與女兒的雕像，用GirlDad稱呼布萊恩，紀念他生前對女性投入運動的支持。

美國職籃（NBA）退役球星布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna）2020年1月26日搭直升機失事喪生。時隔4年多，湖人隊持續紀念這位41歲壯年驟逝的隊史重要球星，揭幕主場外布萊恩的第2座雕像。

這座雕像位在Crypto.com球場的11街入口附近，這個入口現在已命名為「柯比．布萊恩入口」（KobeBryant Entrance）。

選在2024年8月2日揭幕，別具巧思。布萊恩效力湖人隊時，穿過8號、24號球衣，吉安娜意外過世時13歲，原是前途看好的女籃球員，穿2號球衣。

這座父女並肩坐著、溫馨相擁的雕像，源自2019年12月29日布萊恩與吉安娜在湖人主場，觀看湖人迎戰達拉斯獨行俠的比賽。布萊恩頭上帶著女兒送他的耶誕禮物－老鷹隊滑雪帽，身上穿著美國女子職籃（WNBA）帽T。

原是媒體記者捕捉到的場邊照片，隨著布萊恩與女兒4年多前突然離世，這幅畫面在湖人主場外成為雕像，兩人的背後多了天使的翅膀，四周圍繞黃色、紫色花朵，供球迷追思這對父女。

這座雕像永久凝結了布萊恩父女深厚親情，雕像前的文字刻下布萊恩生前對吉安娜球技的讚許，自豪自己是與女兒感情最好、最支持女兒、以女兒為榮的老爸Girl Dad。

雕像前的銘文刻著布萊恩的話：「吉安納是個怪物，她在這個年紀比當年的我更厲害。她很有本事。女孩子很了不起。如果可以，我願意再有5個女兒。我是女兒至上的老爸（Girl Dad）。」

布萊恩的名字下面多了一個頭銜叫「最有價值GirlDad」。

湖人隊計劃在主場周圍樹立3座布萊恩雕像，這座他與女兒的雕像是第2座。今年2月8日揭幕的第1座雕像是布萊恩身穿8號球衣、手指向天，在2006年對多倫多暴龍拿下81分的經典場面。

布萊恩第1座雕像紀念他在場上的過人球技，第2座雕像紀念他與女兒的感情之外，更強調他退休之後，對女性運動員的支持，他把熱情投入女子籃球，為女兒吉安娜的球隊擔任教練。

雕像前的銘文，吉安娜的頭銜是「鼓舞女孩投身運動的典範」。布萊恩的頭銜是「女性運動員驕傲的支持者」。