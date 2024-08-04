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奧運籃球／塞爾維亞勝南蘇丹助希臘晉級 8強對決組合出爐
波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在小組賽最後一戰轟進6記三分球，攻下30分，禁區大魔王約柯奇（Nikola Jokic）也以9投7中拿下22分13籃板4助攻，兩人聯手帶領塞爾維亞在每一節得分均領先的優勢下，以96比85擊敗南蘇丹。
由於塞爾維亞只要贏南蘇丹至少3分，就能保送希臘取得8強資格；因此南蘇丹也是繼波多黎各、西班牙與日本之後，第4支提前淘汰出局的球隊。
8強出爐後，依照4個檔次，將分為4個對戰組合進行淘汰賽。美國將對上巴西，德國面對希臘，加拿大與法國正面碰頭，至於塞爾維亞則要交手澳洲。
接下來各隊會有2天休息時間，8月6日正式依序進行8強賽，場館從里爾移回巴黎，8月8日和9月9日為4強賽；8月10日銅牌戰，8月11日也就是奧運最後一天，將會進行金牌戰。
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