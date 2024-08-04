奧運籃球／安比德回先發 美國第二節灌39分輕取波多黎各

在八村壘因傷缺席的情況下，日本男籃在奧運小組賽最後一戰以18分之差敗給了巴西，結束了旅程。儘管睽違48年靠自身力量闖進奧運的他們，無緣突破52年以來的第1勝，但差點扳倒世界強權法國的精彩戰役，卻是讓球

2024-08-03 18:46