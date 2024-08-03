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奧運籃球／帶著使命感而戰！主帥霍瓦斯：日本籃球正在崛起

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
日本男籃雖然仍是一勝難求，但從比賽內容已經看出整體攻守的飛速成長。 法新社
日本男籃雖然仍是一勝難求，但從比賽內容已經看出整體攻守的飛速成長。 法新社

或許是過往的平淡成績，也許是人才庫的爭奪，以及體型的限制，在日本的職業體育賽事中，籃球的人氣和參與度一直都難以跟棒球、足球乃至於排球相提並論。甚至因為當初兩聯盟的分裂，差點要受到國際籃聯FIBA的制裁。

但走過風雨之路，日本籃球在川淵三郎主導下的強力改革，促成了「B.League」的誕生，制度面的全面深化加上一直以來堅持體育走入校園的特質，讓日本籃球迎來了光速般的全面躍升。

特別是在田臥勇太、富樫勇樹、渡邊雄太、馬場雄大、富永啓生等先後赴美挑戰，八村壘成為NBA首輪樂透新秀、渡邊雄太歷經艱辛站上NBA舞台的激勵，兼之歸化球員的精準運用與年輕混血血統球員的助拳，都讓日本籃球進一步脫胎換骨。

當漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥30年前寫下希望看見日本男籃站上奧運殿堂時，全新的日本男籃儘管2019年世界盃和2021年東京奧運都遭逢挫折，但他們持續淬鍊屬於自己的球風，終於在2023年世界盃創下首次大賽擊敗歐洲球隊的紀錄，並且靠自身努力搶下唯一一張代表亞洲國家的奧運門票，寫下睽睽48年的成就；而在今年的亞洲盃資格賽中，更是相隔88年擊敗中國男籃。

如今站在巴黎奧運的賽場上，面對去年世界盃冠軍德國，日本隊奮戰不懈，努力緊咬比分，直到下半場才力竭倒地，以20分之差落敗；接著對上屆奧運銀牌、天賦滿滿的地主法國，日本在各種不利因素下差點靠著河村勇輝的瘋狂表現扳倒巨人，只是無奈命運的16秒還是讓他們鎩羽而歸，無緣奪得52年來的一場奧運勝利。之後小組賽最終戰又在沒有八村壘的情況，最終以18分之差敗給巴西，提前結束巴黎奧運之旅。

完成世界盃和奧運的初步目標，日本男籃期盼能在下次的世界級比賽中更上層樓。 法新社
完成世界盃和奧運的初步目標，日本男籃期盼能在下次的世界級比賽中更上層樓。 法新社

但就像2022年世足賽擊敗德國、西班牙兩大強權衝出死亡小組，日本籃球如今也是步伐穩健地朝向更高的目標前進。

談到日本男籃的表現，主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）有感而發。「我們帶著一種使命感，日本籃球很棒。我們在去年的男籃世界盃上打得不錯，日本球迷真的很支持我們。我很開心我們能在世界大賽的舞台上打出這樣的表現，讓球迷們能夠看見。」

「日本籃球無疑正在崛起，我希望籃球能夠成為日本前兩大或前三大的運動。十年之前日本籃球沒有這樣的契機，但如今我們有機會了。」霍瓦斯說。

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