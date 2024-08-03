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奧運籃球／自曝未跟前輩保羅請益 亞歷山大渴望奪下金牌
在雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，擁有10位NBA戰將的加拿大強勢取得3連勝，淨勝分達+20分，順利以分組龍頭之姿闖進8強，這也是加拿大自2000年雪梨奧運以來再次踏進8強。
亞歷山大和拿過兩面奧運金牌的保羅關係密切，被問到是否有向這位老前輩請益時，亞歷山大笑著說：「完全沒有」。亞歷山大也透露母親並沒有特別跑來法國看他比賽。
當年擁有奈許（Steve Nash）的加拿大男籃，在8強賽以63比68敗給後來殺進金牌戰的法國，如今加拿大期盼能夠實現1936年柏林奧運奪銀之後的首面籃球獎牌。
加拿大曾在去年男籃世界盃銅牌戰擊敗美國隊，隊史首度獎牌，如今，亞歷山大也渴望終結美國隊的5連霸。談到奪下金牌的可能性，亞歷山大直言：「當然，我們不想輸，我們想要6戰全勝奪冠。」
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