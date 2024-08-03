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奧運籃球／日本男籃3連敗告別巴黎 主帥：為球員拚勁感到驕傲

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
日本男籃在奧運小組賽苦吞3連敗，勝場等了52年還是無法開張。 法新社
日本男籃在奧運小組賽苦吞3連敗，勝場等了52年還是無法開張。 法新社

在八村壘因傷缺席的情況下，日本男籃在奧運小組賽最後一戰以18分之差敗給了巴西，結束了旅程。儘管睽違48年靠自身力量闖進奧運的他們，無緣突破52年以來的第1勝，但差點扳倒世界強權法國的精彩戰役，卻是讓球迷留下深刻印象。

日本男籃3場比賽一共輸42分的結果，對比其身材條件與體能天賦劣勢，也更進一步反映了日本籃球的巨大進步和循序漸淨的自信，這些養分也將化為日後更上層樓的最好動力。

賽後談到了對巴西比賽的最後崩盤，總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）表示：「他們的很多三分球都不是定點投進的，有的是在攻守轉換之中，有的是在搶下進攻籃板後2次出手，諸如此類。我的意思是，這場比賽很艱難，而且巴西能夠贏球不單只是一個球員的功勞，而是他們整個團隊的表現。」

「我們努力奮戰，在下半場的狀態有所回升，這一點很棒。但我認為我們有點筋疲力盡了，我仍然為我們的球員感到驕傲。他們拚盡了一切努力。」

日本男籃總教練霍瓦斯。 路透社
日本男籃總教練霍瓦斯。 路透社

談到這次奧運之旅，霍瓦斯坦言這是一次苦樂摻雜的經驗。「我們沒有達到在巴黎奧運的既定目標。不過，我認為還是有很多正面的意義。例如面對法國的比賽有可能會讓我們的整體成績更好。我需要在幾天後坐下來好好想想。我只是很失望我們沒有達到我們的目標。」霍瓦斯說。

對於八村壘的傷勢，霍瓦斯透露他是在對法國比賽後傷勢惡化了。「這就是籃球，其他人必須頂上去，這就是我們的態度。」

另一方面，獲得溜馬「Exhibit 10」合約的「日本柯瑞」富永啓生，在今年奧運3場比賽一共僅獲得8分鐘上場時間，霍瓦斯解釋了他坐板凳的原因，除了熱身賽以來的狀態欠佳之外，主要還是考量防守端的問題，特別是在面對德國和法國兩大強權，對於防守輪轉的要求更高。

霍瓦斯也鼓勵年僅23歲的富永啓生，「只要他保持自信，昂然前進，他就會變得愈來愈好。」

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