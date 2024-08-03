奧運籃球／男籃6隊挺進8強 塞爾維亞希臘南蘇丹3搶2

巴黎奧運籃球小組賽進入尾聲，目前美國、德國、加拿大、法國、澳洲、巴西已經確定取得8強門票。此外，具備爭搶最後席次資格的球隊則是塞爾維亞、希臘和南蘇丹。

這其中，塞爾維亞只要擊敗南蘇丹，或是不要輸對方超過23分，就能取得8強資格；希臘則是需要靠塞爾維亞加持，倘若他們贏南蘇丹至少3分，或是南蘇丹大勝塞爾維亞至少24分，就能挺進8強。

至於南蘇丹想要達成歷史性的奧運8強時刻，除了要靠自身擊敗塞爾維亞外，就算輸球也不能輸超過1分。