奧運籃球／加拿大攜手澳洲進8強 西班牙死亡之組慘遭淘汰

西班牙在小組賽最後一戰面對多位NBA球員組成的豪強加拿大，在輸球就得淘汰回家的壓力之下，西班牙上半場落後11分之多，球隊只能苦苦追趕，在第四節最後階段一度追到2分差。

但巴瑞特（RJ Barrett）剩下39秒轟進關鍵三分球，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）隨後2罰1中，老將魯爾（Sergio Llull）回擊一記三分球，時間僅剩3.1秒，西班牙只能採取犯規戰術。亞歷山大兩罰得手，西班牙追分功敗垂成，以85比88飲恨，提前遭到淘汰。

對於已經取得8強資格的加拿大來說，這場比賽心態上相對輕鬆，唯一差別只有3連勝取得小組第1或是落居第2的席次。至於西班牙則是面臨贏球成為分組龍頭、輸球直接第4名淘汰的天堂地獄之別。

亞歷山大全場11投5中但獲得13次罰球機會，攻下20分3籃板2助攻，奈哈德（Andrew Nembhard）18分，巴瑞特16分，布魯克斯（Dillon Brooks）13分4籃板3助攻。

西班牙陣中以布里蘇耶拉（Dario Brizuela）的17分為最高，魯爾13分4助攻3籃板，阿比尼斯（Alex Abrines）12分，艾爾達瑪（Santi Aldama）8分11籃板4助攻2阻攻。

加拿大獲得A組龍頭，澳洲、希臘、西班牙同為1勝2敗，比較彼此對戰淨勝分，澳洲取得小組第2，希臘第3。

目前8強球隊已經有6支出線，分別是美國、德國、加拿大、法國、澳洲、巴西。