奧運籃球／希臘生死戰力壓澳洲 8強門票得靠塞爾維亞成全

希臘今天面臨生死之戰，如果輸給澳洲將要打道回府；或許是這樣的逆境，希臘反而打出優異表現，開賽就一路壓制對手，最多領先達19分；儘管下半場遭受澳洲強力反擊，打到第四節最後雙方僅有2分之差，但托利奧普洛斯（Vasilis Toliopoulos）和沃克普（Thomas Walkup）接連命中關鍵三分球，穩定軍心，最終以77比71取得小組賽首勝。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場攻下20分7籃板6助攻2抄截，沃克普18分，托利奧普洛斯和米格托魯（Dinos Mitoglou）各拿13分。希臘雖然下半場熄火，但靠著第二節的大進補，仍是拖到勝利之門打開。

希臘的獲勝也間接幫助先前大勝日本的巴西取得8強資格，不過對他們比較可惜的情況是，如果他們能夠贏澳洲8分，就靠自己直接取得8強門票；眼前他們能否晉級仍得等待塞爾維亞和南蘇丹的比賽結果。如果塞爾維亞至少贏3分，希臘將可晉級8強，而南蘇丹如果能贏塞爾維亞至少24分，也能保送希臘晉級。

另一方面，加拿大若能擊敗西班牙，澳洲將可以取得分組第2席次；若是西班牙贏球，澳洲則會被淘汰。

澳洲此戰以蘭德爾（Jock Landale）的17分為最高，他還搶下8籃板；吉迪（Josh Giddey）9分11籃板6助攻，米爾斯（Patty Mills）13分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分8助攻6籃板。