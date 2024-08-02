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奧運籃球／日本末節崩盤不敵巴西 分組賽3連敗無緣8強

聯合新聞網／ 綜合報導
日本主控河村永輝(右)。 美聯社
日本主控河村永輝(右)。 美聯社

日本男籃在巴黎奧運分組賽迎戰巴西，賽前主將八村壘因傷提前退賽，日本第三節一度將16分落後追到4分差，但「巴西KD」卡巴克洛（Bruno Caboclo）第四節接管戰局，日本最終以84：102輸球，苦吞3連敗，無緣晉級8強。

雙方首節前段不分上下，卡巴克洛後段連拿10分，首節打完巴西取得31：20領先。第二節日本一度追到2分落後，但巴西展現兇猛外線火力，打出一波11：0攻勢，半場巴西三分球13投11中，以55：44領先。

第三節前段日本攻勢受阻，巴西一度領先16分，不過日本中鋒霍金森（Joshua Hawkinson）飆進三分球，帶動一波12：0攻勢，接著戰況拉鋸，日本以4分落後進入末節。

第四節卡巴克洛正面封阻渡邊雄太灌籃，又飆進三分球，取得8分領先，帶動球隊氣勢；日本隨後久攻不下，終場以84：102吞敗。

日本主控河村永輝全場19投7中，得到21分10助攻，霍金森砍進26分10籃板，渡邊雄太貢獻14分9助攻。巴西以卡巴克洛表現最佳，全場19投13中，得到33分17籃板（9進攻籃板）。

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