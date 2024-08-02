奧運籃球／日本末節崩盤不敵巴西 分組賽3連敗無緣8強

詹姆斯（LeBron James）今天現身在奧運女籃「3X3」的比賽，觀看了美國對西班牙的比賽，還對著鏡頭作出招牌的「戴皇冠」姿勢；或許是受到激勵，先前3連敗的美國隊總算是以17比11止敗，不過戰績1

2024-08-02 08:40