奧運籃球／蟻人不解安比德遭法國人狂噓 幽默回：你們想組3塔？

美國夢幻隊在巴黎奧運男籃小組賽取得2勝0敗，確定晉級8強，但陣中中鋒安比德（Joel Embiid）在賽事過程中遭到法國球迷怒噓，對此「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）也不禁懷疑為何法國人這麼反感安比德。

出生喀麥隆的安比德在取得法國國籍後，又成功取得了美國國籍，三重國籍的特殊身分使國際賽的話題在他身上圍繞已久，雖然原本曾表態願意代表法國國家隊出賽，不過最終安比德選擇代表美國。。而在美國第一場比賽中，恩比德從介紹出場時就被現場球迷狂噓。

愛德華了解安比德的國籍爭議後幽默回覆：「法國隊是想組3塔嗎？」 美聯社

對此愛德華近日受訪直言：「我不知道為什麼他總是要被狂噓。」但明白是因為國籍問題後，愛德華則回覆：「但你們已經有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和戈貝爾（Rudy Gobert）了，你們還想怎樣，你們要組3個7呎長人嗎？」

對於法國球迷的噓聲，安比德則顯得十分坦然：「沒什麼。我就是美國人，我為美國隊出賽。」雖然對南蘇丹一役未上陣，但總教練柯爾（Steve Kerr）表示，接下來對上波多黎各會讓安比德先發。