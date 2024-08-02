奧運籃球／美國籃球代表依舊高規格 包下飯店驚人支出曝光

今年奧運選手村怨聲載道，包含食物數量準備不足、住宿環境不佳以及沒有冷氣等，不過美國男、女籃代表隊維持傳統不入住選手村，避免了上述可能影響運動員表現的場館缺陷，取而代之的相關費用也引起眾人關注，預計整個賽會支出高達1500萬美元（約4.9億新台幣）。

本屆巴黎奧運，美國籃球代表隊依舊沒有入住選手村，而是將巴黎市中心的飯店整棟包下來，除了參賽球員外，包含球隊後勤、教練團以及球員親屬等，都一起入住這間飯店。

本屆巴黎奧運選手村問題不斷，不少選手抱怨住宿的品質不佳，影響自身表現。 歐新社

根據《富比士》報導估計，美國籃球代表隊這次賽會支出就高達了1500萬美元，除了住宿外，還包含保險與交通等費用，與其他項目相比，可說是天文數字。以擊劍項目來比對，該項目美國大約派出了20名人員前往巴黎，花費約落在30萬至40萬美元（約980萬至1300萬新台幣）。

實際上從1992年NBA球員首度參加奧運開始，美國男籃就沒有住過選手村，2016年里約奧運，美國男籃甚至包下了整艘豪華遊艇，來作為球隊住宿。這麼作的主因除了住宿條件考量，也涉及到這些高身價的球員的隱私與安全。《富比士》報導也提到，不住奧運村的好處不僅是安全問題，球隊還能更好安排活動、營養調配與親人探視。