聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運籃球／詹姆斯觀看「3X3」比賽 美國男女籃低迷面臨淘汰
詹姆斯（LeBron James）今天現身在奧運女籃「3X3」的比賽，觀看了美國對西班牙的比賽，還對著鏡頭作出招牌的「戴皇冠」姿勢；或許是受到激勵，先前3連敗的美國隊總算是以17比11止敗，不過戰績1勝3敗，排名敬陪末座。
而美國男籃情況更是悲慘，3連敗之後又以19比21敗給拉脫維亞，成了唯一勝場掛零的球隊。美國男籃的懷特（Derrick White）也現身看了這場比賽。
在「3X3」開打之前的戰力排行榜中，美國男籃排第2，女籃則是高居第1，如今很可能要雙雙淘汰。
和「5X5」的籃球賽事不同，「3X3」因賽制關係沒有所謂的NBA球星參與，按照規定，球員必須在過去一年中參加過官方認證過的3X3賽事來累積積分，而沒有參賽的球員無法入選國家隊。
「3X3」籃球賽是在東京奧運成為正式項目，上屆男子組冠軍是拉脫維亞，女子組則是WNBA主體的美國隊；至於美國男籃則是首度出征奧運「3X3」比賽，陣中唯一有NBA資歷的就是佛雷戴特（Jimmer Fredette）。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言