奧運籃球／詹姆斯觀看「3X3」比賽 美國男女籃低迷面臨淘汰

詹姆斯（LeBron James）今天現身在奧運女籃「3X3」的比賽，觀看了美國對西班牙的比賽，還對著鏡頭作出招牌的「戴皇冠」姿勢；或許是受到激勵，先前3連敗的美國隊總算是以17比11止敗，不過戰績1勝3敗，排名敬陪末座。

而美國男籃情況更是悲慘，3連敗之後又以19比21敗給拉脫維亞，成了唯一勝場掛零的球隊。美國男籃的懷特（Derrick White）也現身看了這場比賽。

👑 King James pulls up to catch @usab3x3 women in action at #Paris2024! 🇺🇸🔥#3x3Basketball pic.twitter.com/jXShKqTkUN — 3x3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) 2024年8月1日

在「3X3」開打之前的戰力排行榜中，美國男籃排第2，女籃則是高居第1，如今很可能要雙雙淘汰。

和「5X5」的籃球賽事不同，「3X3」因賽制關係沒有所謂的NBA球星參與，按照規定，球員必須在過去一年中參加過官方認證過的3X3賽事來累積積分，而沒有參賽的球員無法入選國家隊。

🏆 CHAMP IN THE HOUSE!



🇺🇸 NBA Champion and USA Basketball star Derrick White is here to catch the #3x3Basketball action between Latvia and team USA! 🙌#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/XZjeTsxLZ4 — 3x3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) 2024年8月1日

「3X3」籃球賽是在東京奧運成為正式項目，上屆男子組冠軍是拉脫維亞，女子組則是WNBA主體的美國隊；至於美國男籃則是首度出征奧運「3X3」比賽，陣中唯一有NBA資歷的就是佛雷戴特（Jimmer Fredette）。