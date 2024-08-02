奧運籃球／創罕見紀錄險扳倒巨人 河村勇輝輸球攬責：我必須更進步

身高僅172公分的河村勇輝與灰熊簽下一份「Exhibit 10」合約，繼富永啓生之後，將在奧運結束後赴美參加訓練營，尋求挑戰NBA殿堂的機會。

而在此之前，去年男籃世界盃的表現已經震驚全球籃壇的河村勇輝，在今年奧運小組賽面對東京奧運銀牌的歐陸強權法國隊，更是打出令人讚嘆的代表作。

在八村壘提前遭趕出場的情況下，河村勇輝一肩扛起重任，在法蘭西長人陣中不斷飛舞穿梭，命中6記三分球，獨拿29分7籃板6助攻。正規時間結束前的4次罰球，更讓他差點成為英雄。

根據統計，河村勇輝成為21世紀以來的奧運賽場上第4位單場至少拿到25分5籃板5助攻的球員，前3位分別是2016年的杜蘭特（Kevin Durant）、2012年的鄧恩（Luol Deng）和2020年的唐西奇（Luka Doncic）。對比4人的身高和天賦差距，更顯河村勇輝的不可思議。

儘管外界對於法國替補後衛史崔澤爾（Matthew Strazel）在剩下10.2秒的關鍵4分打，存在諸多討論和質疑，也不免為日本男籃的遺憾落敗抱屈，但河村勇輝沒有想太多，也沒有把自己創造的數據表現放心上，賽後他反而主動攬下輸球的責任，如同他一路走來的籃球路，「練就對了」。

「身為一名後衛，我沒有好好掌控住局面，輸了一場原本可以贏下來的比賽。這是我的責任。我們輸了，我必須要更進步，變得更好。」河村勇輝說。