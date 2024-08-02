NBA／灰熊填補陣容深度 1年1100萬美元簽回肯納德
根據消息，灰熊與陣中白人射手肯納德（Luke Kennard）達成續約協議，雙方預計會簽下1年1100萬美元的合約。
這個結果不會讓人感到太意外，早在自由市場開啟時，灰熊拒絕執行他上一份合約中最後一年近1500萬美元的球隊選項，並表示將努力尋求續約，為此，灰熊還將2021年的樂透新秀威廉斯（Ziaire Williams）送到籃網，藉此騰出一些空間。
如今順利與肯納德達成續約協議，新合約的年薪也比原先少了300多萬美元。
一方面這也是拜肯納德上季因傷只打了39場比賽所賜，這導致肯納德在自由市場的吸引力多少受到一些影響。肯納德上季場均可以得到11分2.9籃板3.5助攻，投籃命中率44.8%，三分命中率45%，罰球命中率88.9%，除了具備外線投射威脅之外，還有一定的持球組織能力，這也是灰熊選擇將其留下的原因。
灰熊在今年自由市場沒有太多動作，最重要的補強莫過於利用首輪第9順位挑進了來自加拿大的華裔中鋒周志豪（Zach Edey）。不過球隊原本人手就非常充足，若能保持健康狀態，灰熊在新賽季仍是有所作為。
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