NBA／「星海哥」海瓦德宣布退休 同梯好手僅剩喬治持續征戰

因熱愛電競遊戲，被球迷戲稱為「星海哥」的海瓦德（Gordon Hayward），今天突然在社群媒體上宣布退休，結束14年的NBA生涯，消息一出也讓不少人感到訝異。

海瓦德是在2010年以首輪第9順位被爵士選走，效力7年之後決定加入塞爾蒂克，此一選擇讓他就此背負叛徒之名，成了爵士球迷的公敵。不過轉戰波士頓的開幕戰，海瓦德就不幸因腿部骨折導致賽季報銷，隔年復出打了72場，也是近年唯一出賽超過60場的賽季。

海瓦德在2010年以首輪第9順位加入NBA。

從此飽受傷病糾纏的海瓦德，沒能在綠衫軍一圓冠軍夢，身手也再回不去。2020年，海瓦德以先簽後換的方式加入黃鋒，並簽下4年1.2億美元（約新台幣39.3億元）的合約，該年繳出場均19.6分5.9籃板4.1助攻，成了生涯最後高峰。

在接下來幾年內，海瓦德沒有一季出賽超過52場，即便今年季中被黃鋒送到雷霆，有望在這支年輕球隊中提供經驗，然而他甚至連上場機會都微乎其微，特別是季後賽第二輪對上獨行俠的系列賽，海瓦德全程坐板凳。

海瓦德轉戰綠衫軍曾引發不少球迷憤怒。 路透社

如此一來，海瓦德是否有能力繼續留在聯盟打球，成了外界討論的焦點。而合約到期的他德卻在休賽季期間宣告要高掛球鞋。

「今天，我正式從籃球場上退休，」海沃德在社群媒體中感激上帝賜予他一段不可思議也令人難以置信的旅程，「非常感謝每一個曾經幫助過我的人，你們始終支持著我。」

海瓦德透露自己很期待人生的下一個篇章，他將會以「父親」的身分陪伴妻子和4個小孩，同時感謝家人們對他的支持。「你們是我的動力來源，即便在我本可以在家陪伴你們的時候，也一直鼓勵著我繼續比賽。」

最後，海瓦德也對所有球迷表達感激之情。「感謝你們在那些起伏不斷的過程中對我的支持。」海瓦德整個生涯場均可貢獻15.2分4.4籃板3.5助攻。

海瓦德在黃蜂時期。 每連色

海瓦德一直以來都被球迷視為超級高富帥人生勝利組，在他14年生涯中，一共獲得2.72億美元的薪資合約。

隨著海瓦德決定告別球場，2010年首輪選秀梯隊也是近乎凋零，只剩下喬治（Paul George）還在繼續奮戰。