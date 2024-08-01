NBA／騎士綁定3核心！艾倫簽下3年9100萬美元延長合約

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，騎士和中鋒艾倫（Jarrett Allen）達成協議，簽下3年9100萬美元延長合約。

艾倫上季出賽77場，場均16.5分10.5籃板，有42次「雙十」是2017-18賽季詹姆斯（LeBron James）後隊史最高紀錄。不過艾倫在季後賽受傷，最終騎士第二輪以1：4不敵東區龍頭塞爾蒂克。

騎士休賽季先與米契爾（Donovan Mitchell）以3年1.5億美元續約，2027-28賽季有球員選項。再用5年2.24億美元頂級合約留下莫布里（Evan Mobley），合約2029-30賽季才結束。艾倫原合約還有2年4000萬美元，如今續約3年，2028-29賽季結束後才會成自由球員。