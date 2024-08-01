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奧運籃球／南蘇丹主帥是前隊友 杜蘭特樂噴垃圾話：你們不夠硬！

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特和(中)和現任南蘇丹主帥艾維(左)曾幫助雷霆打進總冠軍賽。 美聯社
杜蘭特和(中)和現任南蘇丹主帥艾維(左)曾幫助雷霆打進總冠軍賽。 美聯社

美國隊先前在熱身賽差點被南蘇丹爆冷，不過今天兩隊正式在小組賽對上，擁有「死神」杜蘭特（Kevin Durant）回歸的美國隊，也呈現出截然不同的氣勢，最終以17分之差勝出。

持續擔任替補的杜蘭特，首節中登場搭配哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）、愛德華（Anthony Edwards）、阿德巴約（Bam Adebayo）等板凳猛將，打出優異的攻守效率，是美國隊能夠拉開比分的關鍵。

杜蘭特只打了22分鐘就拿到14分3助攻3抄截2籃板，其中9次站上罰球線，顯現他的進攻破壞力；而兩場比賽下來，他的三分球7投7中，維持百分之百的命中率。

有媒體更捕捉到杜蘭特在罰球時對著昔日雷霆隊友、現擔任南蘇丹主帥的艾維（Royal Ivey）大噴垃圾話，「你們這群黑哥不夠硬啊！」

不僅是隊友，艾維在雷霆和籃網也曾擔任過助理教練，與杜蘭特可說是再熟悉不過了。比賽中，艾維也是要杜蘭特停止抱怨裁判，才引發杜蘭特的「回擊」。

「這就是兄弟之愛。我不會說謊，我實話實說，」艾維賽後回憶當時情景，「他跟我們說，『打球吧！』我心想，『我們該怎麼打球，你們打得就像美式足球一樣。』然後我們就互噴了幾句。所以這就是互相的兄弟之愛，我愛那個傢伙，他對我講了什麼垃圾話，我是個競爭者，也要回一下。」

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