奧運籃球／三分球烙賽寫難堪紀錄 柯瑞：肯定會懊惱

美國男籃今天在分組賽以103：86大勝南蘇丹，奪下2連勝確定晉級8強。神射手柯瑞（Stephen Curry）本場表現失常，三分球6投0中，寫下難堪紀錄。

今天柯瑞上場21分鐘，9投1中，三分6次出手全落空，只拿到3分4助攻1籃板。柯瑞成為奧運史上第3位三分球出手6次沒進的美國球員，前2人是布萊恩（Kobe Bryant）和湯普森（Klay Thompson）。

儘管柯瑞表現低迷，但總教練柯爾（Steve Kerr）不擔心，「他只是度過一個難熬的夜晚，但柯瑞就是柯瑞，我看過他經歷過這種困難時刻，然後隔天直接拿40分。FIBA比賽有點不同，這不是NBA，這是一場40分鐘比賽，上場時間更少，投籃機會更少。」

柯瑞受訪時坦言會感到懊惱，「這是肯定的。你總是希望把球投進，但不能讓這種狀況影響其他球場上的貢獻。」柯瑞強調，「我們的打法是透過切入、優質的掩護和轉移球，機會自然會出現。永遠不能對自己失望，要投那些你覺得能進的球。」