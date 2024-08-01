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奧運籃球／南蘇丹力戰美國隊群星 主帥：為球員感到驕傲

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
南蘇丹後衛瓊斯(中)挑戰美國隊防守。 美聯社
南蘇丹後衛瓊斯(中)挑戰美國隊防守。 美聯社

先前熱身賽中，南蘇丹差點爆冷擊敗巨星雲集的美國男籃，讓他們瞬間成為外界關注的焦點。不過回到正式比賽開打，面對一支認真攻防的美國隊和回歸的無解「死神」杜蘭特（Kevin Durant），南蘇丹雖全力奮戰，仍難以抵擋雙方戰力差距。

「在倫敦交手那一次，他們沒有準備好，我們試圖給他們迎頭痛擊，差點就擊敗他們。但這一次，他們做足了準備。」南蘇丹主帥艾維（Royal Ivey）說。

為了因應南蘇丹的球風，跑動緩慢的安比德（Joel Embiid）直接被放進板凳，改由泰托姆（Jayson Tatum）和戴維斯（Anthony Davis）先發；替補席則是由杜蘭特（Kevin Durant）領軍，搭配一眾能夠無限換防的後場悍將，更解鎖了第12人哈利伯頓（Tyrese Haliburton），讓他成了外線狙擊手。

「我告訴球員，美國隊已經進入戰鬥狀態，他們擁有絕佳天賦和身體素質；當你面對這樣一支球隊卻沒有打好開局比賽時，你就很難找回比賽節奏。」艾維表示。

「阿德巴約（Bam Adebayo）傷害了我們，他命中2顆三分球，懷特（Derrick White）和哈利伯頓也進了幾球，這就是比賽的分野。你把這些外線分數加起來就是15分，而我們輸了多少？17分」

儘管美國隊一度拉開到22分差，但南蘇丹的球員並沒有一瀉千里，早早投降，反而進一步加強防守和外線攻勢，力拚了整場比賽，沒有讓丟分狀態失控。

「我們被擊倒後又站了起來，繼續奮戰，沒有放棄比賽；下半場我們一度將比分差距縮小到11分，雖然難以繼續追近。我們的球員拚盡全力，我為他們感到驕傲。」艾維說。

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