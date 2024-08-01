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奧運籃球／首戰坐板等凳不怨教練 泰托姆學習換位思考

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆此戰碰南蘇丹「解凍」，上場17分鐘拿下4分、5籃板和2助攻。 美聯社
泰托姆此戰碰南蘇丹「解凍」，上場17分鐘拿下4分、5籃板和2助攻。 美聯社

尋求奧運男籃5連霸的美國隊，分組賽首戰大勝塞爾維亞隊，但泰托姆（Jayson Tatum）卻滿板凳；今天碰南蘇丹他「解凍」，上場17分鐘拿下4分、5籃板和2助攻，他不諱言坐板凳對自己是全新的體驗，但沒抱怨也不批評教練團的決定。

美國首戰以26分大勝塞爾維亞，今天再以103：86擊敗南蘇丹，2連勝入袋，今天也是泰托姆巴黎奧運初登場，且是先發上陣，換首戰先發的安比德（Joel Embiid）全程坐板凳。

第一戰只能看隊友表現，泰托姆坦言不好受，但並沒質疑教練團的選擇，他說：「絕對是讓人自慚的經驗，對吧？你贏下了總冠軍，簽了新合約，還成為2K的封面，然後坐了整場板凳。」

奧運前助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍的泰托姆，到巴黎前還和「綠衫軍」簽下5年3億1400萬美金的破紀錄合約，成為NBA最高薪的球員，但連莊奧運國手的第一戰顯然和自己想像不同。

泰托姆坦言，球員當然想上場，沒有出賽多少會失望，但同時對團隊中無法獲得穩定上場時間的球員多了些同情心，「所以從這樣的經驗中去學習，從那樣的角度來看，然後持續前進。」

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