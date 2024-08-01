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奧運籃球／換安比德坐滿板凳 美國17分擊敗南蘇丹奪2連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安比德今天坐板凳，但還是積極幫球隊加油！ 法新社
安比德今天坐板凳，但還是積極幫球隊加油！ 法新社

延續首戰大勝氣勢，美國隊今天凌晨面對南蘇丹，在板凳貢獻66分下以103：86擊敗南蘇丹，巴黎奧運分組2連勝入袋，其中首戰沒上場的泰托姆（Jayson Tatum）也「解凍」，取代安比德（Joel Embiid）的先發位置，美國總教練柯爾（Steve Kerr）也預告，分組最終戰碰波多黎各的先發陣容還會變動。

美國板凳深度傲人，今天阿德巴約（Bam Adebayo）替補上場10投8中貢獻18分外帶7籃板，加上全隊共6人得分達兩位數，首節就取得26：14領先，一波跨節23：4攻勢更為勝利定調。

手上一票明星球員，成柯爾「幸福的煩惱」，他不諱言調度上會有些尷尬狀況，「不論你想怎麼說，這些人都是冠軍、全明星、名人堂球員，所以整件事情最重要的是我們是否能實現目標？就是這樣。」

泰托姆首戰都沒上陣，今天換去年NBA年度MVP安比德1秒都沒上場，不過柯爾已表示，安比德和哈勒戴（Jrue Holiday）對波多黎各會回到先發。對於外界對美國調度上的各種疑問，柯爾也明確說，不去在意這些聲音，「NBA在全世界盛行，例行賽就像肥皂劇一樣，所以我們能了解社群媒體佔了主導地位，讓一切都變很戲劇性。我認為我們要給這些人更多肯定，他們來這是為了贏下金牌。他們是職業球員，彼此互信。」

回歸首戰就飆分的杜蘭特（Kevin Durant），今天也有14分貢獻，他和阿德巴約、哈勒戴及愛德華（Anthony Edwards）的第二陣容上場後，更讓美國甩開南蘇丹糾纏。

阿德巴約也為柯爾聲援，他說：「我覺得柯爾很相信我們，感覺當他看向板凳，那種火花，從板凳出發也真的給了我們動力，今晚我們做到了。」

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