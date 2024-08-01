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奧運籃球／輪到安比德坐板凳！美國男籃調整陣容 輕取南蘇丹

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特(左)14分3助攻3抄截。 路透
杜蘭特(左)14分3助攻3抄截。 路透

面對熱身賽僅贏1分的南蘇丹，美國男籃針對其運動能力出色的鋒線側翼群，重新調整陣容，除了把安比德（Joel Embiid）放在板凳上，讓他當啦啦隊，改由戴維斯（Anthony Davis）擔任先發，更把前一戰冰整場的泰托姆（Jayson Tatum）擺上先發。

靠著強悍的防守，加上以杜蘭特（Kevin Durant）為首的第二陣容，美國隊上半場打完就拉開19分領先優勢；儘管南蘇丹第三節利用對方的失誤與命中率下滑，頻頻命中外線，迅速縮小分數。但美國隊依然掌控局勢，最終以103比86取得2連勝。

阿德巴約（Bam Adebayo）10投8中，高效率拿到18分7籃板2阻攻，杜蘭特14分3助攻3抄截，愛德華（Anthony Edwards）13分3抄截，詹姆斯（LeBron James）12分7籃板5助攻，但出現多達6次失誤，懷特（Derrick White）和布克都各拿10分；至於柯瑞（Stephen Curry）狀態依然低迷，9投1中僅拿到3分。

美國隊一共抄了南蘇丹13球，迫使他們出現多達19次失誤，並藉此拿到26分，包括快攻得分也有25比11的絕對優勢。

戴維斯(左)此戰擔任先發。 路透
戴維斯(左)此戰擔任先發。 路透

首節在先發陣容沒有打開攻勢的情況下，杜蘭特的連續罰球，搭配哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特和愛德華無限換防持續壓迫，阿德巴約內外線偷襲，美國隊迫使南蘇丹進攻當機，比分差距擴大到雙位數。

同樣前一戰坐足板凳的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在登場亮相下把握機會連續命中2記三分球，幫助球隊拉開20分差，半場結束領先19分；易籃之後，南蘇丹找回外線準星，3記三分球讓他們追到10分差。不過懷特和愛德華隨後聯手出擊拿下9分，美國隊又將比分拉開。

布克拿10分。 法國新聞社
布克拿10分。 法國新聞社

從第三節到第四節中段，美國隊大致上都維持著15分左右的差距，甚至一度領先22分，沒有太大懸念順利收下2連勝。

南蘇丹陣中以奧莫特（Nuni Omot）的24分為最高，瓊斯（Carlik Jones）18分7助攻3籃板，庫爾（Bul Kuol）16分。

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