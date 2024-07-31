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奧運籃球／重新適應在美國隊角色 安比德：習慣當76人核心

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德坦言仍在調適效力美國隊的角色定位。 美聯社
安比德坦言仍在調適效力美國隊的角色定位。 美聯社

除了背負「棄法國投身美國」的罵名外，安比德（Joel Embiid）從熱身賽到小組賽首戰的表現一直飽受質疑和批評。在接受採訪時，安比德坦言在美國隊與在76人陣中所扮演的角色不同，需要時間去調適；但他也直言能和大家一起努力贏球，他很享受這樣的過程。

「在NBA，我已經習慣成為球隊的核心當家，但來到國家隊，你得放下這樣的角色。所以我很享受。」安比德說。

「這裡的情況完全不同，」安比德說，「這對我來說很棒，因為我現在正和很多優秀的球星一起打球；重要的是找出我能做出貢獻的方式，確保我們能贏球。就是這樣。」

安比德相信和美國隊一起踏上奧運金牌連霸旅程，有助於轉換成他備戰新賽季的養分。

「下個賽季我們擁有馬克西（Tyrese Maxey）和喬治（Paul George），特別是前者，我真心期盼他更上層樓，我也必須盡我所能，做我該做的事情，確保並協助隊友發揮。所以這一趟奧運之旅對我來說是很棒的一次經歷。」

而針對場邊球迷對他的噓聲，安比德也表示自己不以為意。「這小事情。我說過了，我是美國人，我是為美國隊打球。」

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