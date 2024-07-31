奧運籃球／施羅德發威力壓巴西 助法國、加拿大攜手進8強

儘管上半場遭遇到巴西的頑強抵抗，但德國隊在當家指揮官施羅德（Dennis Schroder）的帶領下，在下半場打出充滿侵略性的攻守球風，一舉甩開對手的糾纏，以86比73拿下2連勝。

這一勝不僅讓德國順利挺進8強，更把加拿大和法國也送進了8強之列；其中法國2連勝自然是壓過日本和巴西，而2連勝的加拿大即使可能在A組的死亡之組落入第3，成績也會壓過競爭的巴西和日本，毫無疑問可以拿到八強資格。

施羅德全場17投7中包含4記三分球，攻下20分6助攻3籃板4抄截，球隊最需要他的時候，施羅德帶動全隊重新找回狀態。「一切還是團隊的努力。我們下半場做得很好，在防守端展現侵略性，打出快速球風。」

「他真的太不可思議了，」華格納（Franz Wagner）賽後稱讚了施羅德，「他是一名偉大的競爭者，拚盡一切只為贏得勝利。」

華格納此戰拿下17分4籃板3助攻4抄截，邦加（Isaac Bonga）獲得15分，射手歐布斯特（Andreas Obst）也有14分進帳。