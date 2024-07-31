快訊

奧運拳擊／甘家葳16強賽不敵美國 中華隊第3位遭淘汰選手

北捷尖峰時段出包！北投站「系統異常、冒煙霧」 車輛等候時間12分鐘

再爆花錢買學位！EMBA學倫爭議頻傳 學者：指導教授「放水」行之有年

奧運籃球／施羅德發威力壓巴西 助法國、加拿大攜手進8強

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
施羅德率領德國輕鬆挺進8強。 法新社
施羅德率領德國輕鬆挺進8強。 法新社

儘管上半場遭遇到巴西的頑強抵抗，但德國隊在當家指揮官施羅德（Dennis Schroder）的帶領下，在下半場打出充滿侵略性的攻守球風，一舉甩開對手的糾纏，以86比73拿下2連勝。

這一勝不僅讓德國順利挺進8強，更把加拿大和法國也送進了8強之列；其中法國2連勝自然是壓過日本和巴西，而2連勝的加拿大即使可能在A組的死亡之組落入第3，成績也會壓過競爭的巴西和日本，毫無疑問可以拿到八強資格。

施羅德全場17投7中包含4記三分球，攻下20分6助攻3籃板4抄截，球隊最需要他的時候，施羅德帶動全隊重新找回狀態。「一切還是團隊的努力。我們下半場做得很好，在防守端展現侵略性，打出快速球風。」

「他真的太不可思議了，」華格納（Franz Wagner）賽後稱讚了施羅德，「他是一名偉大的競爭者，拚盡一切只為贏得勝利。」

華格納此戰拿下17分4籃板3助攻4抄截，邦加（Isaac Bonga）獲得15分，射手歐布斯特（Andreas Obst）也有14分進帳。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊31日賽程看這裡 羽球三雄贏球就晉級 吳詩儀力拚我首牌
▪網球／詹詠然奧運生涯結束 詹皓晴：別太在乎外界評語
▪籃球／日男籃惜敗法國 「灌籃高手」井上雄彥喝采：了不起的比賽
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／NBA總冠軍與奧運金牌哪個分量重？KD：我都重視

連續4屆出征奧運的杜蘭特（Kevin Durant），被稱為美國隊在「最強大腿」，也是讓各國聞之色變的「終極死神」，個人也將準備挑戰世界男籃史無前例的4面金牌紀錄。 「我不想錯過再一次爭奪金牌的

奧運籃球／施羅德發威力壓巴西 助法國、加拿大攜手進8強

儘管上半場遭遇到巴西的頑強抵抗，但德國隊在當家指揮官施羅德（Dennis Schroder）的帶領下，在下半場打出充滿侵略性的攻守球風，一舉甩開對手的糾纏，以86比73拿下2連勝。 這一勝不僅讓

奧運籃球／穆雷進攻當機遭嗆「沒約柯奇不行」 他回應：團隊才是關鍵

加拿大在巴黎奧運男籃小組賽中連克希臘、澳洲，目前暫居A組第1。不過陣中球星、金塊二當家穆雷（Jamal Murray）狀態不佳，兩場比賽只得13分，手感更是糟糕的13投4中。 穆雷2場比賽平均出

NBA／前76人球員狂嗆西蒙斯 放話：在賽場上會像渾蛋修理他

騎士小前鋒尼恩（Georges Niang）今天在1檔節目中批評前隊友西蒙斯（Ben Simmons），不僅點出他缺乏職業道德問題，甚至直言「在賽場上會像個渾蛋招呼他（西蒙斯）」。 尼恩今天在傑

奧運籃球／泰托姆「解凍」輪阿德巴約坐板凳？網：該冰安比德

美國男籃首戰對塞爾維亞的比賽中，雖然最後大勝26分，但泰托姆（Jayson Tatum）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻是坐了整場板凳，引發不小的熱議和批判。 而在總教練柯爾承

奧運籃球／八村壘惡意犯規遭驅逐 外媒怒喊：開什麼玩笑

巴黎奧運男子籃球B組賽事，地主法國今天險些爆冷敗給日本，多虧史崔澤爾（Matthew Strazel）關鍵4分打，外加溫班亞瑪（VictorWembanyama）延長賽出色表現，球隊終場94比90勝出，但日本主力八村壘被罰離場卻引發爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。