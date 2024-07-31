奧運籃球／穆雷進攻當機遭嗆「沒約柯奇不行」 他回應：團隊才是關鍵

加拿大在巴黎奧運男籃小組賽中連克希臘、澳洲，目前暫居A組第1。不過陣中球星、金塊二當家穆雷（Jamal Murray）狀態不佳，兩場比賽只得13分，手感更是糟糕的13投4中。

穆雷2場比賽平均出賽20.8分鐘，得到6.5分1.5籃板4助攻，命中率僅30.8%，三分球8投1中，低迷手感，與在金塊的表現相差甚遠，被不少球迷及網友嘲諷「沒有約柯奇（Nikola Jokic）擋拆就不行了」。

但儘管個人表現不佳，加拿大還是取得2連勝，穩坐被號稱「死亡之組」的A組龍頭。對於自己的狀態，穆雷在受訪時並未特別提及，而是強調團隊才是贏下比賽的關鍵，「更重要的是團隊，就算我不在，球隊還是可以繼續前進，對吧？」穆雷說道：「最重要的是贏球，為你的國家拿出表現，其他事情先放一邊去。」

對戰澳洲的比賽，穆雷雖然僅攻下5分，不過穿針引線送出5次助攻。賽後他肯定兩隊打出了好表現，「但加拿大有很多球員能改變比賽。」