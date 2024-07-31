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奧運籃球／NBA總冠軍與奧運金牌哪個分量重？KD：我都重視

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特是少數能夠囊括世錦賽冠軍、奧運金牌、NBA總冠軍、年度MVP和FMVP的球星，如今他正要全力爭取奧運籃球史上前無古人的第4面金牌。 美聯社
杜蘭特是少數能夠囊括世錦賽冠軍、奧運金牌、NBA總冠軍、年度MVP和FMVP的球星，如今他正要全力爭取奧運籃球史上前無古人的第4面金牌。 美聯社

連續4屆出征奧運的杜蘭特（Kevin Durant），被稱為美國隊在「最強大腿」，也是讓各國聞之色變的「終極死神」，個人也將準備挑戰世界男籃史無前例的4面金牌紀錄。

「我不想錯過再一次爭奪金牌的機會，」杜蘭特談到對於參與奧運的興致，「我知道有很多優秀的球員會加入國家隊，我想和他們一起並肩作戰，與最好的教練一起工作，這太不可思議了。這裡有最好的球員，你每天都會進步，還可以周遊列國。這是籃球生涯中最棒的經歷體驗之一。」

杜蘭特也提到法國是他喜歡的國家之一。「我很高興能來到巴黎，我喜歡這裡的文化。任何時候如果有機會去一個新的城市，我都很樂意。」

儘管因傷缺席所有熱身賽和大部分內部訓練，但身為歷史級的超級得分機器，杜蘭特只要一踏上球場，覆蓋全場範圍無死角的跳投威力，完全無須暖機就能迅速啟動，摧毀各種防線。

在奧運小組賽首場對世界盃銀牌的塞爾維亞比賽中，杜蘭特這種特質再次顯現，替補上場9投8中高效率攻下23分，手起刀落，讓對手毫無辦法可言。

杜蘭特是聯盟中少數能夠生涯囊括世錦賽冠軍、奧運金牌、NBA總冠軍、年度MVP和FMVP的球星，如今他正要全力爭取奧運籃球史上前無古人的第4面金牌。

被問到奧運金牌和NBA總冠軍哪一個更具分量？杜蘭特表示：「這是截然不同的東西，你不能去作比較。這就像你要攀登的兩座高山，顯然在我們的世界裡，NBA總冠軍更受重視，但在一些地方，奧運賽事等級更被尊重。」

「所以這兩者我都很重視，因為能贏球是最重要的事情。我熱愛我們美國籃球大家庭，所以看看我們能否再拿下一面金牌。」

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