NBA／前76人球員狂嗆西蒙斯 放話：在賽場上會像渾蛋修理他
騎士小前鋒尼恩（Georges Niang）今天在1檔節目中批評前隊友西蒙斯（Ben Simmons），不僅點出他缺乏職業道德問題，甚至直言「在賽場上會像個渾蛋招呼他（西蒙斯）」。
尼恩今天在傑佛森（Richard Jefferson）和佛萊（Channing Frye）主持的Podcast節目《Road Trippin》中，大談過去效力76人時期與西蒙斯相處的不愉快經驗。當被問道有沒有任何1位球員曾惹惱過你時，尼恩回答道：「在費城時期，西蒙斯曾經讓我很不開心。」
尼恩接著娓娓道：「西蒙斯能用切入吸引防守內縮，再將球傳出來，對於我這種定點射手來說很完美。我原以為在76人的兩年生涯應該會過得很棒，不過這個傢伙卻表現出不想打球的態度，讓我覺得很不能接受。」尼恩提到當時馬克西（Tyrese Maxey）是尚未崛起的新秀，目前效力尼克的米爾頓（Shake Milton）也無法扛下此重擔，讓他無奈喊道：「我到底要怎麼改變這一切。」
作為角色球員，尼恩當初僅得到稍高於底薪的薪水，因此對於西蒙斯領高薪卻如此態度感到無法理解，而他也分享讓他理智徹底斷線的故事：「西蒙斯就是在球館裡面走來走去，為了營造歡迎他回來的氛圍，我們主動向他熱情招呼，但他只是不屑的點個頭，就從那時開始，我心想，X這傢伙，如果有機會對上他，我一定會像個渾蛋狠狠修理他，不管甚麼禮儀。」
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