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奧運籃球／泰托姆「解凍」輪阿德巴約坐板凳？網：該冰安比德
美國男籃首戰對塞爾維亞的比賽中，雖然最後大勝26分，但泰托姆（Jayson Tatum）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻是坐了整場板凳，引發不小的熱議和批判。
而在總教練柯爾承諾會讓泰托姆在對南蘇丹的比賽上場之後，外界也預估可能會有球員因角色重疊關係，得輪替去坐板凳了。知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就指出，熱火隊的阿德巴約（Bam Adebayo）或許就是「那個人」。
「南蘇丹有一群身材高大、運動能力出色的側翼球員，泰托姆有需要上場。因為透過掩護交換後，具備外線能力的泰托姆顯然會對球隊更有利。可能像阿德巴約這樣的球員就得坐在板凳席。」溫德霍斯特說。
不過針對媒體這樣的揣測有不少球迷網友認為，阿德巴約的防守能力還是有其價值，若真要把人放進板凳，安比德（Joel Embiid）顯然會是更好的人選。
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