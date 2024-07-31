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奧運籃球／八村壘惡意犯規遭驅逐 外媒怒喊：開什麼玩笑

中央社／ 綜合外電報導
八村壘在關鍵時刻被驅逐出場。 路透社
八村壘在關鍵時刻被驅逐出場。 路透社

巴黎奧運男子籃球B組賽事，地主法國今天險些爆冷敗給日本，多虧史崔澤爾（Matthew Strazel）關鍵4分打，外加溫班亞瑪（VictorWembanyama）延長賽出色表現，球隊終場94比90勝出，但日本主力八村壘被罰離場卻引發爭議。

綜合奧林匹克官網新聞和美國「紐約郵報」（NewYork Post）等報導，八村壘在第四節面對法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）出手時的犯規，遭裁判判定為「違反體育精神」。由於這是他第2次吞違反運動精神犯規，因而被罰退場。

八村壘的動作在NBA不太可能被判定為惡意犯規，但奧運是以國際籃球總會（FIBA）的規定為依歸。

八村壘對於戈貝爾的犯規被認定是違反運動道德。 法新社
八村壘對於戈貝爾的犯規被認定是違反運動道德。 法新社

而這也不是這場比賽唯一有問題的判決。

八村壘退場後，日本隊靠著身高172公分的控球後衛河村勇輝撐住大局，他一次又一次的將日本帶到勝利邊緣。比賽最後16.4秒時，他兩罰俱中，讓日本以84比80拿下領先，眼看就要拿下男籃國家隊在奧運的最大一場勝利。

然而，向來不以得分見長的法國後衛史崔澤爾在關鍵時刻三分線外長射破網，並因裁判吹河村勇輝防守犯規而取得罰球，完成關鍵4分打，將比賽逼進延長賽。

而延長賽中，20歲新星溫班亞瑪一人獨攬8分，成為法國勝出大功臣。

河村勇輝賽後告訴媒體說，他不認為他那一球犯規，但稱讚史崔澤爾「是很好的射手，那一球不好打，而他投進了」。

八村壘走出球場。 法新社
八村壘走出球場。 法新社

至於效力湖人的八村壘，今天這場比賽有16投10中的24分優異表現。他被裁判判罰出場讓許多球迷們震驚不已。

《LakersNation》主持人萊恩（Trevor Lane）在社群網站X貼文說：「這絕對是一個糟糕的決定。太荒謬了。」

湖人隊球迷兼電子報《Stratechery》編輯蘭戈拉（Daman Rangoola）也寫道：「八村壘被驅逐下場，你是在開什麼玩笑。」

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