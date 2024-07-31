快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

奧運籃球／富樫勇樹與溫班亞瑪55公分身高差 網：他帶給孩子希望

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪與富樫勇樹。 路透
溫班亞瑪與富樫勇樹。 路透

日本男籃在巴黎奧運分組賽面對東道主法國打出史詩級戰役，本屆最矮和最高選手同場較勁也引發網友熱議。

馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，是本屆法國看板球星。日本31歲控衛富樫勇樹身高只有167公分，兩人在場上同框，55公分身高差形成強烈對比。

日本身材明顯劣勢，但擁有強大團隊精神，要不是裁判爭議判決，日本原本會擊敗擁有多名NBA球員坐鎮的法國。日本隊獲得許多球迷尊重，有網友分享富樫勇樹和溫班亞瑪對位照並寫道，「富樫勇樹給全世界孩子『那個身高也能做到』的希望與夢想。」

日本主將八村壘第4節前段因第2次違反運動精神犯規被驅逐，對此富樫勇樹受訪時表示，「球隊在八村壘退場後沒有動搖，打出一場精彩比賽，因為一度有機會贏，所以感覺非常可惜。」

談到河村勇輝關鍵時刻的犯規，富樫勇樹認為，「那是非常困難的一球，實際上有沒有犯規，我也不清楚。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊31日賽程看這裡 羽球三雄贏球就晉級 吳詩儀力拚我首牌
▪網球／詹詠然奧運生涯結束 詹皓晴：別太在乎外界評語
▪籃球／日男籃惜敗法國 「灌籃高手」井上雄彥喝采：了不起的比賽
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 Victor Wembanyama 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／法國死裡逃生四分打 河村勇輝：我不認為有犯規

只差16.2秒，面對巨人軍團地主法國力拚到比賽最後、還握有4分領先的日本男籃就能創造歷史，拿下暌違52年的奧運籃球勝利！然而命運之神卻在這個時間，給了他們一個彷彿玩笑般的無情劇本。 法國替補後衛

奧運籃球／日男籃惜敗法國 「灌籃高手」井上雄彥喝采：了不起的比賽

日本男籃在巴黎奧運打出驚奇一役，對上地主隊法國時，一度在比賽尾聲仍保持領先，無奈後來遭到追平，最終在延長賽惜敗法國。然而日本的拚戰精神，仍受到外界普遍肯定，連「灌籃高手」作者井上雄彥，都在個人社群網站上稱讚日本籃球隊的表現。

奧運籃球／美媒直言法國「摸毛」犯規有問題 裁判IG遭灌爆

日本男籃在巴黎奧運險些擊敗地主法國隊，眼看將拿下比賽，卻遭到史崔澤爾（Matthew Strazel）一記4分打強行續命，最終日本隊在延長賽不敵法國隊，90：94遺憾敗北。賽後許多人為4分打吹判抱不平

皇帝與死神攜手勝利方程式 美國男籃還有3點亟需改進

美國隊的奧運首戰，儘管第一節一度以14-20落後，但後來我們都知道了，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）上半場僅短短9分鐘，就以8投8中100%命中率砍下21分，率領美國隊半場反超9分，而後再

奧運籃球／富樫勇樹與溫班亞瑪55公分身高差 網：他帶給孩子希望

日本男籃在巴黎奧運分組賽面對東道主法國打出史詩級戰役，本屆最矮和最高選手同場較勁也引發網友熱議。 馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，是本屆法國看板球星。

NBA／阿丘瓦1年600萬美元續留尼克 補哈爾特斯坦離隊缺口

長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）確定續留大蘋果，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，尼克與阿丘瓦達成共識，將簽下1年600萬美金（約1.97億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。