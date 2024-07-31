奧運籃球／富樫勇樹與溫班亞瑪55公分身高差 網：他帶給孩子希望

日本男籃在巴黎奧運分組賽面對東道主法國打出史詩級戰役，本屆最矮和最高選手同場較勁也引發網友熱議。

馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，是本屆法國看板球星。日本31歲控衛富樫勇樹身高只有167公分，兩人在場上同框，55公分身高差形成強烈對比。

日本身材明顯劣勢，但擁有強大團隊精神，要不是裁判爭議判決，日本原本會擊敗擁有多名NBA球員坐鎮的法國。日本隊獲得許多球迷尊重，有網友分享富樫勇樹和溫班亞瑪對位照並寫道，「富樫勇樹給全世界孩子『那個身高也能做到』的希望與夢想。」

日本主將八村壘第4節前段因第2次違反運動精神犯規被驅逐，對此富樫勇樹受訪時表示，「球隊在八村壘退場後沒有動搖，打出一場精彩比賽，因為一度有機會贏，所以感覺非常可惜。」

談到河村勇輝關鍵時刻的犯規，富樫勇樹認為，「那是非常困難的一球，實際上有沒有犯規，我也不清楚。」