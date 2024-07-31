NBA／阿丘瓦1年600萬美元續留尼克 補哈爾特斯坦離隊缺口
長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）確定續留大蘋果，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，尼克與阿丘瓦達成共識，將簽下1年600萬美金（約1.97億台幣）合約。
尼克休賽季透過交易得到布里吉斯（Mikal Bridges）並續留阿努諾比（OG Anunoby），戰力獲得提升。不過主力中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）前往雷霆，禁區出現缺口，位此球隊就曾表示希望能夠續留阿丘瓦，保持油漆區競爭力。而今天他正式決定，以1年600萬美元合約留在紐約。
阿丘瓦上賽季初效力暴龍，隨後他與阿努諾比（OG Anunoby）、弗林（Malachi Flynn）一同被球隊送往尼克，即將25歲的阿丘瓦在2020年以首輪第20順位開啟NBA旅程，他在效力尼克的49場出賽中有18場先發，平均24.2上場時間中能獲得7.6分、7.2籃板，是尼克重要輪換球員。
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