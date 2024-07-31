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奧運籃球／美媒直言法國「摸毛」犯規有問題 裁判IG遭灌爆

聯合新聞網／ 綜合報導
史崔澤爾（圖中）關鍵4分打惹爭議，美媒直言這吹判有問題。 路透
史崔澤爾（圖中）關鍵4分打惹爭議，美媒直言這吹判有問題。 路透

日本男籃在巴黎奧運險些擊敗地主法國隊，眼看將拿下比賽，卻遭到史崔澤爾（Matthew Strazel）一記4分打強行續命，最終日本隊在延長賽不敵法國隊，90：94遺憾敗北。賽後許多人為4分打吹判抱不平，認為日本隊防守乾淨，並無犯規，美媒《運動畫刊》更直言這個吹判「有問題」。

日本隊本場比賽展現韌性，身高僅172公分的河村勇輝狂砍在正規賽狂砍26分，其中10分來自關鍵第四節，幫助日本隊取得領先，不過史崔澤爾頂著河村勇輝的防守，在45度角投進1顆超高難度3分球，並且造成犯規扳平戰局，最終在延長賽送給日本隊奧運2連敗。

賽後許多人表示不能理解該吹判，認為河村勇輝防守乾淨並沒有造成犯規，許多網友也貼出照片，表示河村勇輝雙手似乎沒有碰到史崔澤爾。而吹出犯規的裁判伯恩斯（Blanca Burns）社群遭到網友「灌爆」，她也隨即關閉留言功能。

河村勇輝完全不理解為何會被吹犯規。 路透
河村勇輝完全不理解為何會被吹犯規。 路透

也有不少人覺得這是地主法國為了勝利，對日本吹出的「黑哨」。美媒《運動畫刊》更在報導中直言法國為了避免輸給日本，得到了「有問題」的哨聲。至於河村勇輝則是在受訪時表示雖然不覺得自己有犯規，但對手能投出如此高難度的1球相當厲害。

「我認為沒有犯規，」談到最後那一次關鍵判決，河村勇輝坦言，「但史崔澤爾是一個很棒的射手，那一個進球難度相當高，而他投進了。」

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