奧運籃球／脫離冷板凳？柯爾給承諾 泰托姆會出戰南蘇丹

在美國男籃首戰大勝塞爾維亞的比賽中，陣中最落寞的人當屬枯坐一整場板凳的泰托姆（JaysonTatum），鏡頭在比賽最後更捕捉到他無奈的神情，總教練柯爾（Steve Kerr）的調度引發批判之餘，更自嘲自己像個「傻瓜」。

美國隊將在台灣時間8月1日凌晨3點出戰南蘇丹，柯爾今天受訪時也「掛保證」，絕對會讓泰托姆上場。

「泰托姆會上場。我不會回答你下一個問題，如果他上場了，那誰會坐板凳。」柯爾說道，「但我們需要他。我的一部分工作就是讓每個人都能參與進來，做好準備。因為我的經驗是，瘋狂的事情會發生。」

柯爾也坦言，由於美國隊陣中星光雲集，陣容深度和天賦滿滿，但能上場時間就是這麼多，有人會因此犧牲是很難避免的事情，這也是很困難的工作。

「所以我要求這些傢伙，只需要專注於贏得一場比賽，之後再去專注下一場。我必須要這樣做。就像首戰一樣，這些組合是有其意義的。」柯爾說。

柯爾先前曾解釋，比賽之前已經有跟泰托姆溝通過，因為杜蘭特（Kevin Durant）的回歸，勢必會壓縮到他的上場時間；泰托姆本身也沒有對此表達太多情緒，只簡單回應自己身體無恙，狀態很好。