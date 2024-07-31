奧運籃球／讚法國無愧世界強權 渡邊雄太：為日本隊奮戰表現感到自豪

去年世界盃日本隊在不被看好下逆轉擊敗歐洲勁旅芬蘭，身高172公分的河村勇輝，表現一鳴驚人，吸引全球目光；而在今晚奧運小組賽對地主強權法國的戰役中，日本隊和河村勇輝看似又要複製扳倒歐陸巨人的劇本，最後卻被一次關鍵四分打摧毀。

2連敗的日本男籃，想要挺進夢想中的8強，看起來難度又更高了。然而他們在逆境中所展現出來的鬥志和韌性，卻是贏得更多球迷的心。

「我們打得很好，努力奮戰了40分鐘，」渡邊雄太說，「我們從未放棄，在40分鐘的比賽努力拚搏。我們堅持戰鬥，我對於我們的表現感到自豪。」

儘管背負著小腿傷勢問題，渡邊雄太仍舊展現領袖風範，出賽全隊最多的40分鐘，拿下5分8籃板1助攻1抄截。「我才剛從傷勢恢復，但我不想找任何藉口，我只想留在場上拚戰，和隊友一起搏鬥。」渡邊雄太說。

對於法國替補後衛史崔澤爾（Matthew Strazel）在剩下10.2秒石破天驚的四分打，渡邊雄太表示，「當然，我們不想犯規，這是我們最不想做的事情。但我認為我的隊友做得很好，我不會責怪他或是其他人。」

「法國打得很棒，這也是他們能在東京奧運奪下銀牌的原因，他們是世界強權之一，他們就是表現很出色，但我也要強調，我認為我的隊友們在防守端做得很好。」渡邊雄太補充道。