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奧運籃球／創罕見紀錄險扳倒巨人 河村勇輝輸球攬責：我必須更進步

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
河村勇輝(右)與身高相差超過50分的溫班亞瑪。 路透社
河村勇輝(右)與身高相差超過50分的溫班亞瑪。 路透社

只差16.2秒，面對巨人軍團地主法國力拚到比賽最後、還握有4分領先的日本男籃就能創造歷史，拿下暌違52年的奧運籃球勝利！然而命運之神卻在這個時間，給了他們一個彷彿玩笑般的無情劇本。

法國替補後衛史崔澤爾（Matthew Strazel）在剩下10.2秒轟進石破天驚的三分球，而裁判適時的響哨，更讓帶領日本頑抗到底的河村勇輝吞下一次關鍵犯規。法國憑藉這波四分打死裡逃生，最終在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）宰制延長賽的優勢下，揚長而去。

河村勇輝(左)遺憾落敗。 路透社
河村勇輝(左)遺憾落敗。 路透社

賽後有畫面捕捉到，幾乎打到力竭的河村勇輝，在隊友的熊谷晶（Akira Jacobs）攙扶下，緩緩走出球場。

在頭號悍將八村壘因惡意犯規提前遭驅逐的情況下，身高僅172公分的河村勇輝一肩扛起重任，在法蘭西長人陣中不斷飛舞穿梭，命中6記三分球，獨拿29分7籃板6助攻。正規時間結束前的4次罰球，讓他差點就能扳倒這支世界強權。

172公分的河村勇輝(中)挑戰法國巨人陣。 歐洲新聞圖片社
172公分的河村勇輝(中)挑戰法國巨人陣。 歐洲新聞圖片社

根據統計，河村勇輝成為21世紀以來的奧運賽場上第3位單場至少拿到25分5籃板5助攻的球員，前兩位分別是2016年的杜蘭特（Kevin Durant）和2012年的鄧恩（Luol Deng）。對比3人的身高和體能差距，更顯河村勇輝的不可思議。

「我認為沒有犯規，」談到最後那一次關鍵判決，河村勇輝坦言，「但史崔澤爾是一個很棒的射手，那一個進球難度相當高，而他投進了。」

法國替補後衛史崔澤爾(左)上演不可思議的四分打，拯救了法國隊。 路透社
法國替補後衛史崔澤爾(左)上演不可思議的四分打，拯救了法國隊。 路透社

儘管外界對於這一球的吹判有很多討論空間，認為日本隊輸得很冤枉，但河村勇輝沒有想太多，也沒有把自己創造的驚人數據表現放心上，他反而主動攬下輸球的責任，如同他一路走來的籃球路「練就對了」。

「身為一名後衛，我沒有好好掌控住局面，輸了一場原本可以贏下來的比賽。這是我的責任。我們輸了，我必須要更進步，變得更好。」河村勇輝說。

就像渡邊雄太所言，「我們沒有時間沮喪」，日本接下來還要面對巴西，球隊將全力爭取勝利。「我們想在這場比賽針對問題重新修正，實現打進奧運8強的目標。」河村勇輝說。

河村勇輝(白球衣者)差點率領日本創造歷史。 法新社
河村勇輝(白球衣者)差點率領日本創造歷史。 法新社

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