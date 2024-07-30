皇帝與死神攜手勝利方程式 美國男籃還有3點亟需改進

美國隊的奧運首戰，儘管第一節一度以14-20落後，但後來我們都知道了，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）上半場僅短短9分鐘，就以8投8中100%命中率砍下21分，率領美國隊半場反超9分，而後再加上「皇帝」詹姆斯（LeBron James）的全能縱橫，終場就以26分之差，大勝C組唯一可能造成一些威脅的對手塞爾維亞。

美國隊歷史得分王杜蘭特當然是本場的首要功臣，若果不是他突然跳出來以各種無解且多元的手段得分，不僅帶領分數反超，更重要的是痛擊了對手的士氣與自信，這場比賽倘若仍只是熱身賽的原班人馬，比賽要分出勝負恐怕要纏鬥到相當後段。

但撇開杜蘭特與詹姆斯的個人傑出表現，美國隊此戰確實也打出了自2008年以來，國際賽取勝的最佳方程式：「三分、防守反擊以及深度體能」。

布克(右)和柯瑞。 路透社

三分的差距，是此戰雙方進攻端最大的分野。

在「奧運男籃大戰C組前瞻：美塞雙強遙遙領先 南蘇丹、波國難撼動」的賽前剖析中，筆者就有提到此次塞爾維亞的臨場狀況，相當吃不穩定的三分手感，果然首戰就深陷泥沼，全場37投僅中9，命中率僅24.3%，其中4顆還是發生在分差拉開的第四節。無論是手感來的太晚或者美國放鬆防守，總之都已無濟於事。

也就是說，前三節塞爾維亞僅投進可憐的5顆三分球，反觀美國，全場32投18中，命中率高達56.3%，雙方光在三分球上的分數差距，就多達27分，說塞爾維亞就是輸在三分線都不為過。

更進一步探討，這也就是塞爾維亞為何第一節會被美國隊轉瞬逆轉的主因。首節美國三分球就10投6中，尤其是杜蘭特與布克（Devin Booker）的輪番砲擊，塞爾維亞卻只有可憐的7投1中，單在三分線上就輸了15分，首節還能僅5分落後，讀者大概可以更具體理解，為什麼約柯奇（Nikola Jokic）在輸了26分的比賽中，正負值還能是0；換言之，他不在場上的僅僅9分鐘，塞隊就輸了26分，簡直是靠他的油漆區火力，球隊才能在前期咬住分差。

但這樣的困境，再次證明了強如約柯奇也無法一打五，因為已經夠強的美國隊防守，策略上更加得益。

美國隊啟動包夾。 路透社

戴維斯（Anthony Davis）的正負值+28，再次證明繼熱身賽後，他就是塞爾維亞防守要面對的夢靨。換下沉退守不了外圍的安比德（Joel Embiid），加上一眾防守傑出的後衛群於首節後段，開始抓住塞爾維亞三分威脅不足執行「Gap Help」，首節約柯奇與替補中鋒米羅蒂諾夫（Nikola Milutinov）就貢獻了5次失誤，把前段己方透過失誤得到的防守反擊得分連本帶利吐了回去，兼且讓約柯奇受限於空間更難發揮。

而最終雙方基礎體能與深度的差異，逐步將雙方防守強度與回防能力的差距擴大，塞爾維亞上半場的防守強度難以維繫，分差越拉越大，也是意料之中的事情。

這無疑是一場很典型的「美國式勝利」。

不過美國隊並不僅滿足於此，內部都還認為有更進步的調整空間，以下是根據球員發言，筆者觀點與綜合國外評論，整理出來的三個還能繼續優化重點：

泰托姆(左)解凍後能否發揮攻守優勢？ 路透社

1、分攤主將們的進攻負擔

美國隊其他球員並非表現不佳，如布克在「Catch & Shoot」方面的優異表現，正是這支美國隊迫切需要的輔助角色，也讓他在本戰僅次於詹姆斯的上場時間，包括哈勒戴（Jrue Holiday）、愛德華（Anthony Edwards）與懷特（Derrick White）的外圍防守，戴維斯與阿德巴約（Bam Adebayo）的前場捍衛，都令人激賞。

但也確實，少了詹姆斯的全能控場與反擊發動，以及杜蘭特的無解進攻，美國隊的進攻端往往就會陷入遲滯。

儘管某個程度這像是假議題，美國隊就是奢侈的擁有「皇帝」與「死神」兩張王牌，不過如果還有什麼可以期望的，美國能再有1至2位球員，無論是自主進攻或串聯團隊，能幫兩大主將分憂解勞，減少對他們拯救球隊的倚賴，當然會更添勝利保障。

美國隊仍須減少不必要的失誤。 法新社

2、失誤過多的問題需要改進

賽後詹姆斯主動表達了還需要改進的部分。「我們必須在失誤方面做得更好。顯然，我們正在努力打出正確的比賽，但我們有一些粗心的失誤，我們本該在進攻上給自己更多的控球權，我們在下一戰會做得更好。」詹姆斯如此說道。

這尤其算是皇帝的躬親自省，本場他在27分鐘內得到13投9中攻下21分7籃板 9助攻，美中不足的就是顯眼的6次失誤，全隊累積並且是更勝塞爾維亞的多達17次失誤，無怪乎詹姆斯會認為這是他自己跟整支美國隊共同面臨的一道課題。

倘若今天的對手是更有底氣打出速度反擊戰的加拿大與德國，恐怕球隊會受到更重的傷害，但也可以更深刻感受到，詹姆斯對這次的奪金任務，有多麼重視與謹慎。

3、持續迷航的安比德能否振作

基於對這位陣中第四位MVP的重視，以及一向對固定先發的穩定性追求，儘管外界頗多不同聲音，美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）仍堅持使用安比德先發，但現況不僅僅是因為毀約事件法國人噓他，連美國球迷自己都受不了安比德的低迷，網路上充滿了嘲諷與批判。

正規首戰的安比德表現之不佳，幾乎已經只是個「假先發」的角色，除了整場坐冷板凳的泰托姆（Jayson Tatum）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）外，10位輪替球員中，安比德上場時間最短僅11分鐘，在這場26分大勝中，他的正負值還能是-8，等於他不在場，美國全隊是+34，可見對球隊造成的傷害。

安比德的表現遭受質疑。 美聯社

而在安比德上場期間，看得到的5投2中勉強及格，但沒有助攻，罰球還3投0中，數據看不到的防守又無法執行美國快速換防、壓迫然後反擊的必勝方程式，沉退並屢屢讓對手有機可趁，整體表現確實不佳。

熱身賽迄今，安比德仍然未能適應FIBA的比賽規則，官方允許更多的身體對抗，且不買單假摔，這些卻跟他在NBA順風順水的打法相牴觸。

除此之外，韋德（Dwyane Wade）也提出了另外一個導致他表現不佳的觀點，這位2008年金牌戰將認為，美國隊使用戴維斯的方式，是要他自然融入球隊的運作當中，針對安比德卻是強行傳球，試圖讓他主攻，這樣的刻意反而影響了團隊正常的節奏，績效當然不佳。

這些問題確實存在，猶幸現在的陣容強度與深度，還足以允許美國隊有容錯空間，就看安比德能否及時找到那個平衡點回神，亦或者只好繼續減少其上場時間了。