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奧運籃球／巴瑞特、亞歷山大聯手飆分 加拿大甩開澳洲奪2連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴瑞特攻下24分，他在下半場的發揮是加拿大後來居上的關鍵。 美聯社
巴瑞特攻下24分，他在下半場的發揮是加拿大後來居上的關鍵。 美聯社

奧運小組賽首戰都開紅盤的加拿大和澳洲，兩隊皆擁有多位NBA球員，從比賽一開始就呈現激烈對抗；巴瑞特（RJ Barrett）全場14投8中攻下24分7籃板5助攻2抄截，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是10投8中繳出16分4籃板3助攻3抄截2阻攻的全能數據，兩人分別在上下半場扛起主攻重擔，幫助球隊後來居上，以93比83搶下2連勝。

吉迪（Josh Giddey）上半場9投6中獨拿15分5籃板，幫助澳洲取得4分領先；不過加拿大在第三節重振旗鼓，巴瑞特火力全開，單節獨拿13分，搭配多特（Luguentz Dort）、亞歷山大的攻守發揮，一舉扭轉比分，最多領先達10分。

澳洲不甘示弱，很快就追回分數，特別是和火箭簽下雙向合約球員麥克維（Jack McVeigh），在第三節結束前連續砍進三分球，雙方回到一球差距。

進入最後決勝期，巴瑞特又連同布魯克斯（Dillon Brooks）、穆雷（Jamal Murray）打出9比0攻勢，雙方比分擴大到9分差。澳洲雖試圖追趕，卻擋不住加拿大的進攻，只能吞下小組賽首敗。

亞歷山大繳出高效率全能數據。 美國聯合通訊社
亞歷山大繳出高效率全能數據。 美國聯合通訊社

除了巴瑞特和亞歷山大的強勢進攻外，多特11分3抄截，布魯克斯也有16分進帳，鮑威爾（Dwight Powell）和伯曲（Khem Birch）合拿13分11籃板。

吉迪獲得澳洲全隊最高19分，外加7籃板6助攻，蘭德爾（Jock Landale）16分12籃板4助攻，艾克森（Dante Exum）15分，麥克維命中3記三分球，拿到9分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分6籃板3助攻2阻攻，老將米爾斯（Patty Mills）10投2中僅得8分。

在加拿大的壓迫防守和抄截之下，澳洲出現多達18次失誤，而加拿大同時也造成對方犯規問題，一共19次站上罰球線。

加拿大下一戰將面對西班牙，爭取3連勝小組龍頭之位；至於澳洲則是要對上2連敗的希臘。

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