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奧運籃球／安戴托昆波關鍵外線失手 希臘不敵西班牙瀕臨淘汰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾爾達瑪繳出雙十表現，幫助西班牙拿下重要一勝。 法新社
艾爾達瑪繳出雙十表現，幫助西班牙拿下重要一勝。 法新社

身處死亡之組的西班牙和希臘，首戰分別落敗後，今天雙方交手的勝負情況幾乎是足以宣告無緣晉級的命運。

西班牙上半場靠著17投11中的猛烈三分攻勢取得兩位數領先優勢，然而希臘在第三節展開反撲，進攻多點開花，從一度落後16分，到第四節一舉追平比分；但關鍵時刻，西班牙殺出9比0攻勢，希臘雖然奮力追趕，但安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）追平三分球失手，最終以77比84苦吞2連敗。

效力灰熊的艾爾達瑪（Santi Aldama）攻下19分12籃板3阻攻，W.厄南戈梅茲（Willy Hernangómez）補上11分7籃板，兩位加起來76歲的老將費南德茲（Rudy Fernandez）和魯爾（Sergio Llull），在今天比賽中彷彿返老還童，兩人合拿23分，一共砍進6顆三分球，其中魯爾還送出7次助攻。

字母哥雖然飆出全場最高分，仍無力阻止希臘2連敗。 路透社
字母哥雖然飆出全場最高分，仍無力阻止希臘2連敗。 路透社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第四節剩下4分33秒上演招牌一條龍快攻灌籃，將比賽追成71比71平手；但隨後艾爾達瑪和布朗、魯爾聯手打出9比0攻勢，希臘則靠帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）的外線和安戴托昆波的三分打，追到3分差。

希臘隨後成功防守，但比賽剩下21.8秒時，安戴托昆波弧頂三分球出手未中，W.厄南戈梅茲穩住兩罰機會，等於宣判了希臘「死刑」。

安戴托昆波全場17投12中拿下27分11籃板3助攻，但唯一一次三分出手卻是至關重要；希臘陣中除了他之外，僅托利奧普洛斯（Vasilis Toliopoulos）拿到14分，其餘得分均個位數。

費南德茲不慎被踢傷後腦，被迫提前退場。 歐新社
費南德茲不慎被踢傷後腦，被迫提前退場。 歐新社

西班牙搶下首勝之餘卻有不幸的消息，39歲名將費南德茲在比賽中不慎被隊友踢到後腦，遭到攙扶退場，傷勢情況有待後續判定。對於宣告打完奧運將退休的費南德茲來說，肯定不希望自己是用這樣的方式畫下籃球生涯句點。

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