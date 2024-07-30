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TPBL／國王掰了首冠班底 40歲楊敬敏離隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王宣布楊敬敏離隊。圖／國王提供
國王宣布楊敬敏離隊。圖／國王提供

新北國王隊今天宣布「阿美戰士」楊敬敏正式離隊，楊敬敏是國王成軍第一年首批召募的球員之一，陪伴國王至今，創下連續兩個賽季拿下年度 MVP殊榮，也幫助禁衛軍拿下隊史首座冠軍，可說是國王的精神領袖。本賽季結束後國王團隊與楊敬敏取得共識，結束3年合作關係，國王感謝「士官長」帶給新北市許多的輝煌榮耀。

身為「黃金世代」一員的楊敬敏，首個賽季加入國王就展現寶刀未老的身手，不僅拿下年PLG第二季度最有價值球員、年度第一隊的殊榮，也以場均21.2分拿下本土得分王，且在第三季連霸年度MVP；他3度獲選年度第一隊，也是聯盟首位達成此紀錄的球員。

40歲的楊敬敏依舊保持良好身手，不斷在賽場上展現殺手本色，是新北國王在2023到24賽季拿下年度總冠軍的關鍵球員。

結束合作關係，國王總經理毛加恩表達不捨，他說「敏哥是新北國王創隊時簽下的第一位明星球員，當時的禁衛軍非常需要一位這樣資深且具有主宰力的好手，楊敬敏在來到國王的第一個賽季完全展現這樣的能力，從第一年強勢的起步到今年的奪冠，敏哥可以說是功不可沒，還有很多感謝的話還沒說出口，但很謝謝他一起為球迷們創造許多很棒的回憶，今年也看到敏哥的身手依舊，期待他未來的發展順利，帶給各位台灣籃球更多精彩的表現與傳承。」

國王感謝楊敬敏3年來替禁衛軍建立許多豐功偉業，自律以及嚴謹的訓練態度也為禁衛軍的年輕球員樹立榜樣，祝福未來一切順利。

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