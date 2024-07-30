奧運籃球／美國男籃三巨頭合體吸睛 首戰收視超越東奧金牌戰

為了一雪去年兵敗世界盃的無牌恥辱，美國男籃今年巴黎奧運集結了以詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）一眾巨星，目標瞄準金牌5連霸。

小組賽首戰，美國隊三巨頭中的杜蘭特和詹姆斯就展現兩人完全合體的無敵威力，聯手帶領球隊以26分之差大勝世界盃銀牌的塞爾維亞。這場比賽可說是受到全球粉絲高度關注，數據顯示，光是在NBC平台和Peacock平台上的收視人數高達1090萬，遠遠超過東京奧運金牌戰的收視人數930萬。

除了時差和疫情問題外，出征東京奧運的美國男籃星度遠不如本屆也是收視差距的一大因素，當時美國隊幾乎是靠著杜蘭特的神勇發揮，屢屢在苦戰中過關，才得以收下金牌。

值得一提的是，今年塞爾蒂克與獨行俠的總冠軍賽，平均收視人數為1130萬。