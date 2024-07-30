奧運籃球／美國男籃三巨頭合體吸睛 首戰收視超越東奧金牌戰
為了一雪去年兵敗世界盃的無牌恥辱，美國男籃今年巴黎奧運集結了以詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）一眾巨星，目標瞄準金牌5連霸。
小組賽首戰，美國隊三巨頭中的杜蘭特和詹姆斯就展現兩人完全合體的無敵威力，聯手帶領球隊以26分之差大勝世界盃銀牌的塞爾維亞。這場比賽可說是受到全球粉絲高度關注，數據顯示，光是在NBC平台和Peacock平台上的收視人數高達1090萬，遠遠超過東京奧運金牌戰的收視人數930萬。
除了時差和疫情問題外，出征東京奧運的美國男籃星度遠不如本屆也是收視差距的一大因素，當時美國隊幾乎是靠著杜蘭特的神勇發揮，屢屢在苦戰中過關，才得以收下金牌。
值得一提的是，今年塞爾蒂克與獨行俠的總冠軍賽，平均收視人數為1130萬。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言