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奧運籃球／32年沒輸過！美國女籃首戰痛擊日本 豪奪56連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國女籃邁向奧運8連霸之旅。 美聯社
美國女籃邁向奧運8連霸之旅。 美聯社

美國女籃夢幻隊今天展開奧運8連霸之旅，小組賽首戰正是上屆金牌戰對手日本。儘管日本團隊砍進15記三分球，上半場還能咬住比分，但禁區的絕對劣勢和整體天賦的差距，還是讓比賽逐漸呈現一面倒狀態，美國女籃在第三節轟下29分，最終以102比76收下首勝。

美國女籃雖然三分球20投僅4中，表現不理想，但挾著絕對內線優勢，禁區得分64比22，籃板球56比27，阻攻數11比0，呈現巨大分野。

前場大將威爾森（A'ja Wilson）和史都華（Breanna Stewart）分別得到24分13籃板4阻攻、22分8籃板3阻攻，格林納（Brittney Griner）也有11分9籃板的表現。

日本女籃上屆奧運獲銀牌，本屆小組賽落入死亡之組。 路透社
日本女籃上屆奧運獲銀牌，本屆小組賽落入死亡之組。 路透社

美國女籃上一次在奧運輸球已經要追溯到1992年巴塞隆納奧運，至今累積56連勝，橫掃天下無人能擋，從1996年到上屆東京奧運，達成恐怖的金牌7連霸。

日本隊陣中以高田真希的24分為最高。日本女籃上屆奧運爆冷贏得銀牌，但本屆小組賽和美國、德國、比利時同組，被視為「死亡之組」，想要出線難度相當高。

巴黎奧運女籃分組：

A組：塞爾維亞、中國、西班牙、波多黎各

B組：法國、加拿大、澳洲、奈及利亞

C組：美國、德國、比利時、日本

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