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奧運籃球／睽違12年再合體！詹姆斯、杜蘭特神之組合完美互補

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯(左)和杜蘭特睽違12年再次於國際賽聯手。 路透社
詹姆斯(左)和杜蘭特睽違12年再次於國際賽聯手。 路透社

12年前的倫敦奧運上，杜蘭特（Kevin Durant）首度與詹姆斯（LeBron James）在國際賽聯手，兩人近乎完美互補的屬性，讓美國隊引以為傲的小球攻守轉換更顯破壞力；12年之後，兩人雖然都有了歲月的痕跡，但合體表現依然讓對手防不勝防。

在美國隊今年首戰大勝塞爾維亞26分的比賽中，杜蘭特9投8中攻下23分，無堅不摧的各種「死神」跳投，可說是幫助美國隊擺脫僵持局面；詹姆斯則力拔山河繳出13投9中、21分9助攻7籃板的全能數據，讓美國隊一舉拉開比分差距。

根據統計，詹姆斯和杜蘭特成為美國隊史上首對在奧運開幕戰各拿下至少20分的搭檔。

在NBA賽場上兩人可說是對立的兩方，但回到國家隊，依然還是最令人安心的核動力組合。「很感謝他能回來美國隊，前兩屆奧運我們都很想念他。詹姆斯能讓對方感到恐懼，這對比賽的士氣有很大的影響。他在攻防兩端都能打出正確的籃球，這太瘋狂了。我很高興他是在我們的球隊。」杜蘭特談到與詹姆斯一起打球的感受。

至於詹姆斯則是不驚訝杜蘭特一回歸就有如此神準的投射表現。「如果你看了他的訓練，他所做的一切都是在實戰節奏之下完成；他一上場就能迅速進入狀態這並不讓人感到驚訝，有他在身邊真是太棒了。」

對於杜蘭特上半場8投全中穩定了全隊還在適應比賽的掙扎期，詹姆斯也直言：「上半場8投8中？我不確定你能想像得到這種表現。」

對於兩人的完美搭檔，詹姆斯表示他們兩個都經歷過許多戰役，經驗已經很豐富。「我認為我們就是能激發出彼此最好的表現。」詹姆斯說。

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