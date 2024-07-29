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奧運籃球／像喬丹一樣！法國教頭曝與溫班亞瑪賽前密談：他壓力很大

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪賽前壓力大，在主帥柯雷特開導下才放開身手。 法新社
溫班亞瑪賽前壓力大，在主帥柯雷特開導下才放開身手。 法新社

巴黎奧運男籃項目27日展開，地主法國隊以78：66擊敗巴西，其中馬刺天才狀元溫班亞瑪Victor Wembanyama）在攻防兩端展現統治力，繳出19分、9籃板、4抄截、3阻攻全能成績。但根據外媒報導，溫班亞瑪開賽前狀態並不好，在主帥柯雷特（Vincent Collet）開導下才放開身手。

柯雷特在賽後向歐洲媒體《BasketNews》承認賽前看到了「不一樣」的溫班亞瑪。「這是他（溫班亞瑪）生涯首次參加奧運，所以這個禮拜壓力都蠻大的。」柯雷特說道，為了幫助這位20歲超新星緩解壓力，他召集法國隊球員和相關人員與溫班亞瑪在賽前3天進行了一次談話，「他還沒那麼成熟，一切會越來越好，」柯雷特說道。

溫班亞瑪再次上演不可思議的遠距離封蓋。 新華社
溫班亞瑪再次上演不可思議的遠距離封蓋。 新華社

柯雷特透露溫班亞瑪另一個壓力來源是「想要先發」。「我可以感受他（溫班亞瑪）對先發的壓力，因為人們期待相當高，尤其在法國，大家都在等待他出場。」柯雷特進一步解釋：「理解籃球的人會知道他才20歲，但對於喜歡馬刺而不理解籃球的人們而言，他就像是喬丹（Michael Jordan）一樣。」

而當被問道溫班亞瑪距離喬丹多遠時，柯雷特笑了一下說：「這個嗎，離的不算遠，但還差了點。」

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