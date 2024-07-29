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奧運籃球／KD被撞未升級惡意犯規 外媒曝離譜原因：重播系統故障

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特遭米西奇惡意犯規，教練柯爾向裁判反應，但因重播系統當機未升級。 新華社
杜蘭特遭米西奇惡意犯規，教練柯爾向裁判反應，但因重播系統當機未升級。 新華社

美國隊在奧運首戰大勝塞爾維亞，不過過程中出現一波進攻回合杜蘭特Kevin Durant）持球遭米西奇（Vasilije Micic）衝撞，原本這可能會被認為是違反運動精神的惡意犯規，最終僅被吹判為一般犯規。而今天外媒還原未升級原因，竟然是重播系統當機，裁判只能維持原判。

這球發生在第一節剩49.7秒時，杜蘭特持球推進，米西奇為阻止這波攻勢用肩膀撞飛杜蘭特，自己也倒地。這次犯規是直接對人，並非對球，在籃球規則中是違反運動精神犯規。美國隊教練團在看到後立即向裁判示意，杜蘭特本人也不斷聳肩揮動手臂，不過裁判看完重播系統後仍維持一般犯規。

杜蘭特遭衝撞沒收到惡意犯規，只能自認吃虧。 美聯社
杜蘭特遭衝撞沒收到惡意犯規，只能自認吃虧。 美聯社

而對此歐洲媒體《Basket News》在報導中指出，由於當下重播系統故障，因此只能維持原判決。裁判也向美國總教練柯爾（Steve Kerr）解釋，讓柯爾只能無奈地笑笑接受，杜蘭特本人則是在下波進攻用1顆45度角3分球還以顏色，強勢回應。

事實上，這場比賽出現許多器材問題，包含重播系統當機，大錶開跑時間過慢和進攻計時器沒有運作等。

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